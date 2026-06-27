Konark Sun Temple Secrets: కోణార్క్ ఆలయం గురించి 90 శాతం మందికి తెలియని రహస్యాలు... 12 ఏళ్ల బాలుడి సాహసం
కోణార్క్లో నిర్మించిన సూర్యదేవాలయంలో ఎవరికీ తెలియని అనేక రహస్యాలున్నాయి. ఈ ఆలయాన్ని బ్లాక్ పగోడా అని ఎందుకు పిలుస్తారో... 12 ఏళ్ల బాలుడు ఎందుకు ఆలయం కోసం ప్రాణత్యాగం చేశాడో తెలుసుకుందాం.
Konark Sun Temple Secrets: భారతీయ శిల్పకళా చరిత్రలో ఒడిశాలోని కోణార్క్ సూర్య దేవాలయానికి ఒక విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. 800 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయ నిర్మాణం వెనుక ఎన్నో అద్భుత పురాణ గాథలు, అంతకంటే మిన్నగా ఒక బాలుడి వీరత్వ కథ దాగి ఉన్నాయి. తూర్పు గంగా రాజవంశానికి చెందిన రాజా లంగులా నరసింహదేవ-1 తన తల్లి కస్తూరి దేవి కోరిక మేరకు, ప్రధాన శిల్పి విష్ణు మహారాణా ఆధ్వర్యంలో ఈ అద్భుత అర్క క్షేత్రాన్ని నిర్మించారు. ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడి కుమారుడైన సాంబుడు కుష్టు వ్యాధి నుండి విముక్తి పొందడానికి ఇక్కడి చంద్రభాగ నది తీరాన 12 సంవత్సరాలు కఠిన తపస్సు చేసి, సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహం పొందాడనే పవిత్ర గాథ ఈ క్షేత్ర మహాత్మ్యానికి మూలం.
శిల్పుల మరణశాసనం ... రంగంలోకి దిగిన బాల మేధావి ధర్మపద
ఈ నల్ల గ్రానైట్ రాతి రథ మందిరాన్ని 1,200 మంది శిల్పులు రాత్రింబవళ్లు శ్రమించి 12 సంవత్సరాల పాటు నిర్మించారు. అయితే, ఆలయ గోపురంపై అత్యంత శక్తివంతమైన అయస్కాంత పదార్థంతో కూడిన కలశాన్ని ప్రతిష్టించడం ఎవరికీ సాధ్యం కాలేదు. మరుసటి రోజు రాత్రి లోగా కలశ ప్రతిష్ట చేయకపోతే 1,200 మంది కళాకారుల తలలు నరికేస్తానని రాజు నరసింహదేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు. శిల్పులంతా ప్రాణభయంతో వణికిపోతున్న తరుణంలో, ప్రధాన శిల్పి విష్ణు మహారాణా కుమారుడు, కేవలం 12 ఏళ్ల బాలుడైన 'ధర్మపద' అక్కడికి చేరుకున్నాడు. తన తండ్రితో పాటు తోటి శిల్పుల ప్రాణాలను రక్షించడం కోసం, ఆ బాలుడు సాహసించి గోపురం పైకి ఎక్కి, అత్యంత చాకచక్యంగా ఆ అయస్కాంత కలశాన్ని ప్రతిష్టించాడు. ఆ కలశం అమర్చిన వెంటనే గర్భగుడిలోని సూర్యభగవానుడి ప్రధాన విగ్రహం గాలిలో తేలడం ప్రారంభించింది!
1,200 మంది ప్రాణాల కోసం ఆత్మార్పణ.. నల్ల పగోడా వినాశనం
కలశం అయితే ప్రతిష్టించబడింది కానీ, ఒక చిన్న బాలుడు చేసిన పని వల్ల 1,200 మంది శిల్పుల అవమానానికి గురవుతారేమో, రాజు అందరికీ శిక్ష విధిస్తాడేమో అన్న అనుమానాలు రేగాయి. అప్పుడు ఆ 12 ఏళ్ల బాల శిల్పి... తన ప్రాణం కంటే ఆ శిల్పుల కుటుంబాల క్షేమమే ముఖ్యమని భావించి, పక్కనే ఉన్న చంద్రభాగ నదిలోకి దూకి ఆత్మార్పణ చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత కాలంలో, మంత్రి శివేయి సమంతవారాయ్ హెచ్చరించినట్లుగానే, అపశకునాల నడుమ ఆలయ ప్రాణప్రతిష్ట జరగడం వల్ల కోణార్క్ క్షేత్రంపై విదేశీ దండయాత్రలు జరిగాయి. ఆలయం చాలా కాలం దట్టమైన అడవిలో ఉండిపోయింది. క్రీ.శ. 1676లో పోర్చుగీసు నావికులు సముద్రంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, ఈ ఆలయంలోని శక్తివంతమైన అయస్కాంతం వారి దిక్సూచీలను, ఓడలను ఒడ్డుకు లాగేసేది. అందువల్లే వారు దీనిని "బ్లాక్ పగోడా" అని పిలిచారు. ఆ అయస్కాంత ధాతువును తొలగించే క్రమంలోనే ఆలయ ప్రధాన భాగం మరింత శిథిలమైందని చరిత్ర చెబుతోంది. ఏది ఏమైనా, కోణార్క్ శిల్పాల్లోని సూర్య కిరణాల సమయ గణన చక్రాలు, ఆ ధరముడి త్యాగం నేటికీ భక్తుల హృదయాల్లో సజీవంగానే ఉన్నాయి.