July 2026: ఆషాఢంలో శుభకార్యాలకు విరామం...రథయాత్రతో పండుగలకు స్వాగతం
జులై 14 నుంచి ఆషాఢం ప్రారంభం అవుతుంది. ఆషాఢంలో శుభకార్యాలకు తాత్కాలిక విరామం ఉంటుంది. ఇక జులై నెలలో వచ్చే పండుగలు, వ్రతాలు, ముహూర్తాల వివరాలను తెలుసుకుందాం.
July 2026 Hindu Festivals: హిందూ సనాతన ధర్మంలో ఆషాఢ మాసానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత ఉంది. రాబోయే జూలై 2026 నెల పండుగలు, వ్రతాలు, ఉపవాసాలతో భక్తులకు ఒక దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పంచబోతోంది. ఈ నెలలోనే జగన్నాథ రథయాత్ర, గురు పూర్ణిమ వంటి మహా పర్వదినాలు రానున్నాయి. అలాగే జూలై 25న వచ్చే తొలి ఏకాదశితో పవిత్రమైన 'చాతుర్మాస వ్రతం' ప్రారంభం కానుంది. ఆ తర్వాత శ్రీమహావిష్ణువు క్షీరాబ్దిపై యోగనిద్రలోకి వెళ్తుండడం వల్ల, పెళ్లిళ్లు, ఇతర గృహ ప్రవేశాల వంటి శుభకార్యాలకు తాత్కాలికంగా విరామం పడుతుంది. ఇక ఈ జూలై 2026 లో భక్తులు నోచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన వ్రతాలు, పండుగల పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
సంకష్టహర చతుర్థి, యోగిని ఏకాదశి
జూలై 3న కృష్ణపింగళ్ సంక్షోభి చతుర్థి. ఈ రోజున విఘ్ననాయకుడైన గణేశుని 'కృష్ణపింగళ' రూపాన్ని పూజిస్తారు. ఈ వ్రతం చేయడం వల్ల నవగ్రహ దోషాలు తొలగి, చేపట్టిన పనులన్నింటిలో అఖండ విజయం లభిస్తుంది. జూలై 10న యోగిని ఏకాదశి. పద్మ పురాణ ప్రకారం, ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే ఎంతటి ఘోర పాపాలైనా నశిస్తాయి. అంతేకాదు, ఏకంగా 88,000 మంది బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం చేసినంత పరమ పవిత్రమైన పుణ్యఫలం దక్కుతుంది. జూలై 12న మాస శివరాత్రి, రవి ప్రదోషం. శివారాధనకు అత్యంత ప్రియమైన ప్రదోష వ్రతం, శివరాత్రి ఒకే రోజు రావడం విశేషం. ఈ రోజు శివుడిని అర్చిస్తే సకల రోగాలు నయమవుతాయి.
గుప్త నవరాత్రులు, జగన్నాథ రథయాత్ర, బోనాలు
జూలై 15న ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రులు ప్రారంభమౌతాయి. తాంత్రిక, ఆధ్యాత్మిక సాధకులకు ఇది అత్యంత పవిత్ర సమయం. ఇదే రోజు నుండి మన తెలంగాణలో చారిత్రాత్మక బోనాల జాతర అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమవుతుంది. గుప్తనవరాత్రలు, బోనాలు ఒకేరోజు నుంచి ప్రారంభం కావడంతో ఆధ్యాత్మిక వైభవం పరిఢవిల్లుతుంది. జూలై 16న పూరీ జగన్నాథ రథయాత్ర. ఆషాఢ శుక్ల పక్ష విదియ నాడు విశ్వప్రసిద్ధ పూరీ క్షేత్రంలో జగన్నాథుడి రథయాత్ర ప్రారంభమౌతుంది. స్వామివారు తన సోదర, సోదరీమణులతో కలిసి గుండిచా ఆలయానికి తరలివెళ్లే ఈ దృశ్యాన్ని దర్శిస్తే పునర్జన్మ ఉండదని భక్తుల నమ్మకం. ఇక జులై 17న దక్షిణాయన ప్రారంభం అవుతుంది. సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో పితృదేవతలకు ప్రీతికరమైన దక్షిణాయన కాలం ప్రారంభమవుతుంది.
తొలి ఏకాదశి, గురు పూర్ణిమ
జూలై 22న భదలి నవమి. చాతుర్మాసానికి ముందు వివాహాది శుభకార్యాలు చేసుకోవడానికి ఇది చివరి అపరాహ్ణ ముహూర్తంగా పెద్దలు చెబుతారు. అదేవిధంగా జూలై 25న దేవశయని ఏకాదశి లేదా తొలి ఏకాదశి. ఈ రోజు నుండే పవిత్రమైన చాతుర్మాసం ప్రారంభమవుతుంది. లక్ష్మీనారాయణుడు యోగనిద్రలోకి వెళ్లే ఈ తిథి నుండి గృహస్థులు ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామసిక ఆహారాలకు దూరంగా ఉండి పూజలు చేయాలి. ఇక జూలై 29న గురు పూర్ణిమ. దీనినే ఆషాఢపూర్ణిమ అని కూడా పిలుస్తారు. వ్యాస భగవానుడి జన్మదినమైన ఈ రోజున గురుపూజ చేయడం ద్వారా అజ్ఞానం తొలగి, జ్ఞాన సంపద లభిస్తుంది. ఆషాఢంలో శుభకార్యాలు ఆగిపోయినా, దైవచింతనకు, జపతపాలకు ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. లౌకిక సుఖాల నుండి మనస్సును మళ్లించి, భగవత్ సన్నిధిలో గడపడమే ఈ చాతుర్మాస మహావ్రత నియమం విశిష్టత.