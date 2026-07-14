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Gupta Navratri 2026: గుప్త నవరాత్రుల రహస్యం.. వారాహిదేవి ఆరాధనతో మీ తలరాత మారిపోతుంది

ఆషాఢ మాసం ప్రారంభం కాగానే గుప్త నవరాత్రులు కూడా ఆరంభమౌతాయి. తొమ్మిదిరోజులపాటు వారాహి దేవిని రహస్యంగా ఆరాధిస్తారు. పవన్‌ కళ్యాణ్ కూడా గుప్త నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిని ఉపాసించడం వలనే రాజకీయయోగం లభించింది.

Balachander
Published on: 14 July 2026 12:41 PM IST
Gupta Navratri 2026: గుప్త నవరాత్రుల రహస్యం.. వారాహిదేవి ఆరాధనతో మీ తలరాత మారిపోతుంది
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Gupta Navratri 2026: సనాతన ధర్మంలో పరాశక్తి ఆరాధనకు అత్యంత విశిష్టమైన కాలం ఆషాఢ మాసం. లలితా త్రిపురసుందరి దేవి మహా సైన్యాధిపతి అయిన ‘శ్రీ వారాహి దేవి’ అనుగ్రహం ఉంటే సాధించలేనిదంటూ ఏదీ లేదు. ఈ ఏడాది అత్యంత పవిత్రమైన వారాహి గుప్త నవరాత్రులు జూలై 15, బుధవారం నుండి ప్రారంభమై జూలై 23, గురువారం వరకు 9 రోజుల పాటు దేశవ్యాప్తంగా అత్యంత వైభవంగా జరగనున్నాయి. ఈ పవిత్ర దినాలలో అమ్మవారిని గుప్తంగా, నిష్ఠతో ఆరాధిస్తే సమస్త నరఘోష, శత్రుపీడలు తొలగిపోయి అపారమైన కీర్తి, విజయం లభిస్తాయని దేవీ భాగవతం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా వర్తమాన రాజకీయాల్లో తిరుగులేని జననాయకుడిగా ఎదిగిన పవన్ కళ్యాణ్ విజయ పరంపరకు, ఆయన చేసిన వారాహి దేవి నిత్య ఉపాసనే ప్రధాన కారణమని ఆధ్యాత్మిక పండితులు బలంగా విశ్వసిస్తున్నారు.

గుప్త నవరాత్రులు అంటే ఏమిటి?

నవరాత్రులలో శారద, వసంత నవరాత్రులు బాహ్యంగా అందరికీ తెలిసినవి అయితే... ఆషాఢ, మాఘ మాసాల్లో వచ్చేవి ‘గుప్త నవరాత్రులు’. ‘గుప్త’ అంటేనే అత్యంత రహస్యమైనది అని అర్థం. ఈ రోజుల్లో అమ్మవారిని వీలైనంత ఏకాంతంగా, నిశ్శబ్దంగా పూజించడం వల్ల ఆ మాత అనుగ్రహం త్వరగా సిద్ధిస్తుంది. సప్తమాతృకలలో వరాహ ముఖంతో దర్శనమిచ్చే వారాహి దేవి ఉగ్రరూపిణిగా కనిపించినా, భక్తుల పాలిట చల్లని కన్నతల్లి. కాశీ నగరానికి, తంజావూరు బృహదీశ్వరుని ఆలయానికి ఈమెయే ప్రధాన ‘క్షేత్రపాలిక’.

ఆరాధన విధివిధానాలు ... తొమ్మిది రోజుల దివ్య పరిహారాలు

వారాహి అమ్మవారిని లౌకిక, ఆర్థిక, ఆరోగ్య సమస్యల నుండి విముక్తి కోసం ప్రతిరోజూ రాత్రి 7 గంటల నుండి 10 గంటల మధ్య పూజించడం అత్యంత ప్రశస్తం. పూజా మందిరంలో అమ్మవారి పటాన్ని ఉంచి, ప్రతిరోజూ ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించాలి. వారాహి మాత దుంపలు, శనగలు, పానకం, పాయసాన్ని అమితంగా ఇష్టపడుతుంది. ముఖ్యంగా బెల్లం పానకం నివేదించడం వల్ల శత్రు దోషాలు నశిస్తాయి. ప్రశాంత మనసుతో వారాహి మూల మంత్రాన్ని జపిస్తూ ధూపం వేస్తూ ఉండాలి.

పవన్ కళ్యాణ్ ‘వారాహి’ ఉపాసన ... తిరుగులేని విజయం

నేటి ఆధునిక కాలంలో వారాహి దేవి శక్తికి నిదర్శనం మన కళ్లముందే కనిపిస్తోంది. ప్రముఖ సినీ నటుడు, రాజకీయ నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ తన ప్రచార వాహనానికి ‘వారాహి’ అని నామకరణం చేయడమే కాకుండా, కఠినమైన దీక్షలతో వారాహి అమ్మవారిని ఆరాధించారు. తీవ్రమైన ప్రతికూలతలు, విమర్శలు, నరఘోష ఎదురైనప్పటికీ... ఆయన రాజకీయాల్లో అఖండ విజయం సాధించి, ఏకంగా ఉపముఖ్యమంత్రి హోదాలో తిరుగులేని జననేతగా ఎదగడం వెనుక ఈ వారాహి దేవి కటాక్షం వంద శాతం ఉందని జ్యోతిష్య పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. కోర్టు గొడవలు, శత్రు బాధలు, తీవ్రమైన నరదృష్టితో సతమతమవుతున్న వారికి వారాహి దేవి పూజే ఏకైక శరణ్యం. ఈ ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రులలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ వీలును బట్టి అమ్మవారిని పూజించి, సమస్త విఘ్నాలను దాటుకుని కీర్తి ప్రతిష్టలను పొందుదాం.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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