Garuda Puranam: దానాలు ఎందుకు చేయాలి...గరుడపురాణం చెప్పింది వింటే ఆశ్చర్యపోతారు
మానవ జన్మ ఎత్తిన తరువాత మనిషి తనను తాను ఉద్దరించుకోవడానికి తప్పనిసరిగా దానాలు చేయాలని పెద్దలు చెబుతారు. పెద్దలే కాదు, గరుడపురాణం కూడా ఇదే చెబుతున్నది.
Garuda Puranam: మానవ జన్మ ఎత్తిన ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితకాలంలో సంపాదించిన సంపదలో కొంత భాగాన్ని పరులకు దానధర్మాలు చేయాలని మన శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఎందుకంటే మరణానంతరం మనిషి వెంట వచ్చేది కేవలం అతను చేసుకున్న పుణ్యం మాత్రమే. గరుడపురాణం ప్రకారం, మనిషి తన న్యాయబద్ధమైన సంపాదనలో కనీసం 10 శాతాన్ని దానధర్మాలకు ఉపయోగించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల లభించే పుణ్యమే జీవుడి మరణానంతర ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే యమలోక కష్టాల నుండి రక్షిస్తుందని, జనన మరణ చక్రం నుండి విముక్తి కలిగించి మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తుందని శ్రీమహావిష్ణువు గరుడునికి వివరించాడు.
అన్నదానం, వస్త్రదానం.. జీవుడి ఆకలిని తీర్చే మార్గాలు
జీవకోటిలో ఏ ప్రాణికైనా తృప్తిని ఇచ్చే ఏకైక కార్యం అన్నదానం. ఆకలితో అలమటించే వారికి అన్నం పెట్టడం అత్యంత పుణ్యదాయకమైనది. భూలోకంలో ఎవరైతే అన్నదానం చేస్తారో, వారు మరణించిన తర్వాత యమలోక మార్గంలో ప్రయాణించేటప్పుడు వారికి ఆకలి దప్పుల బాధలు ఉండవు. అలాగే, వస్త్రాలు లేక ఇబ్బంది పడే పేదలకు బట్టలను దానం చేయడం వల్ల పరలోకంలో ఉత్తమ గతులు లభిస్తాయి.
విద్యాదానం, గోదానం ... మహాపుణ్య ఫలాలు
గరుడపురాణం ప్రకారం దానాలన్నింటిలోకి మూడు దానాలు అత్యంత శ్రేష్ఠమైనవిగా పరిగణించబడ్డాయి. మనం ఆర్జించిన విద్యను, మంచి జ్ఞానాన్ని ఇతరులకు ఉచితంగా పంచడం వల్ల వంశాభివృద్ధి, ఆత్మశాంతి కలుగుతాయి. హైందవ సంప్రదాయంలో గోవును ముక్కోటి దేవతల స్వరూపంగా భావిస్తాం. జీవిత చరమాంకంలో గోదానం చేయడం వల్ల, మరణానంతరం వచ్చే భయంకరమైన ‘వైతరిణి’ నదిని జీవుడు సులభంగా దాటగలడని గరుడపురాణం స్పష్టం చేస్తోంది. ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న సత్పురుషులకు, రోగులకు చేతనైన మేరకు గుప్తంగా ధన సహాయం చేయడం వల్ల సంపద వృద్ధి చెందుతుంది.
ధర్మబద్ధమైన దానమే మోక్షమార్గం
దానం అనేది అహంకారంతో లేదా లోకానికి చూపించుకోవడానికి చేయకూడదు. కుడిచేత్తో చేసే దానం ఎడమచేతికి తెలియకూడదనే సామెతలా, నిస్వార్థంగా చేసినప్పుడే ఆ దానానికి సంపూర్ణ ఫలితం దక్కుతుంది. మనం చేసే సేవలు, ధర్మ కార్యాలే మన పాపాల తీవ్రతను తగ్గించి భగవంతుని సన్నిధికి చేరువ చేస్తాయి. లోకంలో మనం సంపాదించే ఇళ్లు, వాకిళ్లు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లు అన్నీ ఇక్కడే ఉండిపోతాయి. కానీ మనం ప్రేమతో చేసిన దానధర్మాలు మాత్రమే మన ఆత్మకు రక్షణ కవచంగా నిలుస్తాయి. అందుకే స్వార్థాన్ని వీడి, తోటి ప్రాణికి సహాయం చేస్తూ ధన్య జీవులుగా మారుదాం.