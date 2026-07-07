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Dakshinayan 2026: దక్షిణాయనం రాబోతున్నది... ఈ పనులు అస్సలు చేయకండి

జులై 16 నుంచి దక్షిణాయనం ప్రారంభం కాబోతున్నది. దక్షిణాయనంలో కొన్ని పనులకు దూరంగా ఉండాలని ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు చెబుతున్నారు. ఆ పనులేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 7 July 2026 9:03 AM IST
Dakshinayan 2026: దక్షిణాయనం రాబోతున్నది... ఈ పనులు అస్సలు చేయకండి
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Dakshinayan 2026: సనాతన ధర్మంలో కాల గణనకు అత్యంత విశిష్టమైన ప్రాధాన్యత ఉంది. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఒక సంవత్సర కాలాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించారు. అవే ఉత్తరాయణం, దక్షిణాయనం. సూర్యుడు మిథున రాశి నుండి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో 'దక్షిణాయనం' ప్రారంభమవుతుంది. సాధారణంగా జూలై నుండి జనవరి వరకు, అంటే దాదాపు 6 నెలల పాటు సాగే ఈ కాలాన్ని శాస్త్రాలు 'దేవతల రాత్రి' లేదా దేవతలు నిద్రపోయే కాలంగా అభివర్ణిస్తాయి. సూర్యుడు దక్షిణ దిశగా ప్రయాణించే ఈ సంధికాలంలో కొన్ని రకాల లౌకిక, మాంగళ్య కార్యాలను చేయడం అశుభాన్ని, నష్టాలను తెచ్చిపెడుతుందని వేద పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

దక్షిణాయనంలో అస్సలు చేయకూడని పనులు

ఈ కాలంలో విశ్వంలో సాత్విక శక్తి తగ్గి, తామసిక శక్తుల ప్రభావం పెరుగుతుంది. అందువల్ల కింద పేర్కొన్న పనులకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. దేవతలు విశ్రాంతి తీసుకునే సమయం కావడం వల్ల ఈ ఆరు నెలల కాలంలో పెళ్లిళ్లు, ఉపనయనాలు వంటి ప్రధాన సంస్కారాలకు ముహూర్తాలు పెట్టరు. నూతన ఇళ్ల నిర్మాణం ప్రారంభించడం గానీ, కొత్త ఇంట్లోకి ప్రవేశించడం గానీ ఈ కాలంలో అస్సలు చేయకూడదు. వ్యాపార వృద్ధికి సూర్యుని సకారాత్మక శక్తి అవసరం. దక్షిణాయనంలో కొత్త పెట్టుబడులు పెడితే ఆర్థిక నష్టాలు వచ్చే అవకాశం 90 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని నమ్ముతారు. బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాలను కొని లక్ష్మీదేవిని ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి ఉత్తరాయణమే శ్రేష్ఠం. అత్యవసరమైతే తప్ప, ముందస్తుగా ప్రణాళిక చేసుకునే పెద్ద వైద్య చికిత్సలను ఈ కాలంలో వాయిదా వేయడం మంచిది. ఈ కాలంలో వర్షాలు, చలి తీవ్రత వల్ల మానవ శరీరం సహజంగానే బలహీనంగా ఉంటుంది. కాబట్టి రోగనిరోధక శక్తి తగ్గి, గాయాలు మానడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది.

ఆధ్యాత్మిక సూక్తి

అయనానాం దక్షిణాయనమ్.... బాహ్య ప్రపంచంలో భోగభాగ్యాలకు సంబంధించిన పనులకు ఇది నిషిద్ధ కాలమే అయినప్పటికీ, అంతరంగ సాధనకు, జప, తప, ధ్యానాలకు మరియు పితృదేవతల ఆరాధనకు ఇది అత్యంత పవిత్రమైన కాలం. ఈ కాలంలోనే లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించే శ్రావణ మాస వ్రతాలు, శివునికి ప్రీతిపాత్రమైన కార్తీక మాస దీపోత్సవాలు వస్తాయి. అంటే, లౌకిక పరమైన సుఖాల కంటే ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి, మనోనిబ్బరాన్ని పెంచుకోవడానికి దక్షిణాయనం ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన అద్భుతమైన అవకాశం. శాస్త్ర నియమాలను గౌరవిస్తూ, ఈ కాలంలో ధర్మబద్ధంగా నడుచుకుంటే రాబోయే ఉత్తరాయణంలో మీ జీవితం సుఖసంతోషాలతో వెలుగుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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