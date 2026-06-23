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Vastu Tips: జీవితాన్ని సమూలంగా మార్చేసే మర్రిచెట్టు... వాస్తు శాస్త్రం చెబుతున్న రహస్యం

మర్రిచెట్టు వాస్తు రహస్యాలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యం, ఏ దిశలో ఉంటే శుభఫలితాలు కలుగుతాయి, ఏ దిశలో ఉంటే దోషాలు వస్తాయి, శని దోషం, పితృదోష నివారణకు మర్రిచెట్టు పూజా విశేషాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 23 Jun 2026 10:35 AM IST
Vastu Tips: జీవితాన్ని సమూలంగా మార్చేసే మర్రిచెట్టు... వాస్తు శాస్త్రం చెబుతున్న రహస్యం
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Vastu Tips: సనాతన ధర్మంలో ప్రకృతిని పరమాత్మ స్వరూపంగా భావించి పూజించడం ఒక గొప్ప సంప్రదాయం. మనకు వాయువును ఇచ్చే చెట్లలో మర్రిచెట్టు అత్యంత పవిత్రమైనది. వాస్తు, జ్యోతిష్య శాస్త్రాల ప్రకారం మర్రివృక్షాన్ని 'అక్షయ వృక్షం' అని పిలుస్తారు. ఈ వృక్షాన్ని సరైన దిశలో పూజించడం వల్ల పితృదోషాలు, శనిదోషాలు తొలగిపోయి కుటుంబ వృద్ధి కలుగుతుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, ఈ చెట్టు ఇంటికి ఏ దిశలో ఉండాలి, ఏ ప్రదేశంలో ఉంటే నష్టాలు వస్తాయి అనే విషయాలపై సామాన్య ప్రజలకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉండాలి.

మర్రిచెట్టు విశిష్టత

మర్రిచెట్టు కేవలం ఒక వృక్షం కాదు, అది త్రిమూర్తుల స్వరూపం. విశేషంగా ఈ చెట్టు నీడలో శ్రీమహావిష్ణువు నివసిస్తాడని పురాణ వచనం. అటు బౌద్ధ ధర్మంలోనూ గౌతమ బుద్ధునికి ఈ వృక్షం కిందనే జ్ఞానోదయం కలిగిందని మనకు చరిత్ర చెబుతోంది. ఒక అక్షయ వృక్షాన్ని దానం చేయడం లేదా నాటడం వల్ల 1000 వృక్షాలను దానం చేసినంత పుణ్యఫలం లభిస్తుంది. ఈ చెట్టు కింద నిత్యం దీపం వెలిగించి ఆరాధించడం వల్ల పూర్వజన్మ పాపాలు, చెడు కర్మల నుండి విముక్తి లభిస్తుందని నమ్మకం.

వాస్తు నియమాలు... ఏ దిశలో ఉండాలి?

ఇంటి ఆవరణలో లేదా సమీపంలో మర్రిచెట్టు ఉన్నప్పుడు దిశల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇంటికి పశ్చిమ వాయువ్య ప్రాంతంలో మర్రిచెట్టు ఉండటం వల్ల ఆ ఇల్లు ఆధ్యాత్మిక సంపదతో విలసిల్లుతుంది. కానీ, ఇంటి సింహద్వారానికి ఎదురుగా లేదా అతి సమీపంలో ఈ చెట్టు ఉంటే మాత్రం తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఆత్మీయులతో విరోధాలు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని వాస్తు శాస్త్రం హెచ్చరిస్తోంది.

దోష నివారణకు అద్భుత పరిహారాలు

జాతకంలో గ్రహస్థితులు అనుకూలించని వారు మర్రిచెట్టును ఆశ్రయించడం ద్వారా సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. జాతకంలో శని ప్రభావం లేదా ఏల్నాటి శని దోషాలు ఉన్నవారు ప్రతి శనివారం రోజున మర్రిచెట్టు చుట్టూ 7 ప్రదక్షిణలు చేయడం వల్ల శని దేవుని ఆగ్రహం నుంచి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. ఎవరి జాతకంలోనైనా పితృదోషాలు ఉండి, ఇంట్లో ప్రశాంతత కరువైతే.. మర్రిచెట్టు వేర్ల వద్ద తర్పణాలు విడవడం వల్ల పితృదేవతలు శాంతించి వంశాభివృద్ధిని ప్రసాదిస్తారు. ప్రకృతిని గౌరవించి, శాస్త్ర నియమాలను పాటించినప్పుడు ఏ వృక్షమైనా మనకు కల్పవృక్షమే అవుతుంది. మర్రిచెట్టుకు ఉన్న ఈ ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలను తెలుసుకుని, నిష్ఠతో పూజిస్తే సకల శుభాలు చేకూరుతాయి.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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