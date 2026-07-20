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Balkampet: ఆషాఢం బోనాలు... రేణుక ఎల్లమ్మ కళ్యాణం విశిష్టత...బావిలోనే పూజలు

తెలంగాణలో బోనాల జాతర జరిగే సమయంలోనే బల్కంపేట రేణుక ఎల్లమ్మ కళ్యాణోత్సవం జరుగుతుంది. ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తారు.

Balachander
Published on: 20 July 2026 9:20 AM IST
Balkampet: ఆషాఢం బోనాలు... రేణుక ఎల్లమ్మ కళ్యాణం విశిష్టత...బావిలోనే పూజలు
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Balkampet: నీటి అడుగున, ఒక బావిలోనే స్వయంభూగా వెలసి.. నమ్మిన భక్తుల కోరికలు తీర్చే కల్పవల్లిగా పూజలందుకుంటున్న జగన్మాతను ఎక్కడైనా చూశారా? భాగ్యనగరంలో కొలువైన బల్కంపేట రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లి ఆలయమే ఆ మహిమాన్విత క్షేత్రం! దాదాపు 700 సంవత్సరాల నాటి దివ్య చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయంలో అమ్మవారు భూమి అడుగున జలంలోనే కొలువై ఉండటం అత్యంత అరుదైన విశేషం. ఈ ఆషాఢ మాసంలో జులై 20 నుండి జులై 22 వరకు జరిగే మూడు రోజుల మహా కళ్యాణోత్సవాల సందర్భంగా ఈ క్షేత్ర విశేషాలు, అమ్మవారి తీర్థ మహిమ గురించి తెలుసుకుందాం.

బావిలోనే పూజలు ... బల్కంపేట క్షేత్ర చరిత్ర

సుమారు ఏడు దశాబ్దాల క్రితం ఈ ప్రాంతం అంతా పచ్చని పంట పొలాలతో ఉండేది. ఒక రైతు నీటి కోసం తన భూమిలో బావిని తవ్వుతుండగా అమ్మవారి స్వయంభూ విగ్రహం బయటపడింది. ఆ విగ్రహాన్ని బయటకు తీసేందుకు ఎంతమంది ప్రయత్నించినా సాధ్యపడలేదు. దాంతో చేసేదిలేక ఊరి జనులంతా బావిలోనే విగ్రహాన్ని ఉంచి పూజించడం ప్రారంభించారు. 1919 లో ప్రస్తుతం ఉన్న పెద్ద దేవాలయాన్ని నిర్మించి, పైన మరొక విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించినప్పటికీ.. మూలవిరాట్టు మాత్రం ఇప్పటికీ బావిలోని నీటిలోనే పూజలందుకుంటోంది. అమ్మవారి స్వయంభూ మూర్తి శిరస్సు వెనుక భాగం నుండి నిరంతరం పవిత్ర జలధార ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఈ మహా తీర్థాన్ని స్వీకరించినా, నిత్యం స్నానం చేసే నీటిలో కలుపుకున్నా భయంకరమైన చర్మ వ్యాధులు, ఇతర తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలు మటుమాయమవుతాయని భక్తుల దృఢ విశ్వాసం.

మూడు రోజుల కళ్యాణోత్సవం ... బోనాల సందడి

ప్రతి ఏటా ఆషాఢ మాసం తొలి మంగళవారం రోజున ఎల్లమ్మ తల్లికి మహాదేవుడైన శివయ్యతో కళ్యాణం జరిపిస్తారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున దేవాదాయ శాఖ అధికారులు అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పిస్తారు. జులై 20 సోమవారం ఎదుర్కోలు ఉత్సవంతో వేడుకలు ప్రారంభమౌతాయి. ఇక జులై 21 మంగళవారం రోజున ప్రధాన దివ్య కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరుగుతుంది. ఈ కళ్యాణాన్ని వీక్షించి అక్షింతలు తలపై వేసుకుంటే వివాహం కానివారికి శీఘ్రంగా కళ్యాణ యోగం పడుతుంది. జులై 22 బుధవారం రోజున వైభవంగా రథోత్సవం, బోనాల సమర్పణ సాగుతాయి. ఆషాఢ మాసం మొత్తం నెల రోజుల పాటు ఈ ఆలయం జాతర శోభతో విరాజిల్లుతుంది. భక్తులు అమ్మవారిని కన్నబిడ్డగా భావించి ఒడిబియ్యం, సీమంతపు చీర-సారెలతో ఆరాధిస్తే, ఆ తల్లి వారిని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతుంది.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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