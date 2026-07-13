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Badrinath Temple: బదరీనాథ్‌ క్షేత్రం గురించి మన పెద్దలు ఏం చెప్పారో తెలుసా...ఇలా దర్శిస్తేనే సంపూర్ణ ఫలితం

హిమాలయ పర్వత సానువుల్లో కొలువైన బదరీనాథుడిని దర్శించుకునే విధానం ప్రకారమే దర్శించుకోవాలి. అప్పుడే సంపూర్ణ ఫలితం లభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు.

Balachander
Published on: 13 July 2026 8:41 AM IST
Badrinath Temple: బదరీనాథ్‌ క్షేత్రం గురించి మన పెద్దలు ఏం చెప్పారో తెలుసా...ఇలా దర్శిస్తేనే సంపూర్ణ ఫలితం
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Badrinath Temple: సనాతన హిందూ ధర్మంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితకాలంలో ఒక్కసారైనా దర్శించుకోవాలని తపించే పరమ పవిత్ర క్షేత్రం బదరీనాథ్. నరనారాయణ పర్వతాల మధ్య, అలకనందా నది ఒడ్డున సాక్షాత్తు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు కొలువైన దివ్య భూమి ఇది. వైష్ణవ భక్తులు అమితంగా పూజించే 108 దివ్యదేశాలలో ఒకటైన ఈ ఆలయం, ఏడాదిలో కేవలం 6 నెలలు మాత్రమే భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది. అయితే, చార్‌ధామ్ యాత్ర చేసేటప్పుడు ఒక నిర్దిష్టమైన వరుస క్రమంలో దర్శిస్తేనే ఆ దైవకృప సంపూర్ణంగా లభిస్తుందని మన పెద్దలు, పురాణాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

చార్‌ధామ్ యాత్ర

సాధారణంగా ఉత్తరాఖండ్‌లోని చార్‌ధామ్ యాత్ర అంటే యమునోత్రి, గంగోత్రి, కేదార్‌నాథ్ దాటి చివరగా బదరీనాథ్‌కు చేరుకుంటారు. కానీ సనాతన సంప్రదాయం ప్రకారం దేశంలోని ప్రధాన నాలుగు దిశల చార్‌ధామ్ యాత్రకు ఒక ప్రత్యేక నియమం ఉంది. మొదటి క్షేత్రం తూర్పున ఉన్న పూరీ జగన్నాథ క్షేత్రం, రెండవ క్షేత్రం పడమరన ఉన్న ద్వారకానాథ్, మూడవ క్షేత్రం దక్షిణాన ఉన్న రామేశ్వరం, నాల్గవ క్షేత్రం ఉత్తరాన ఉన్న బదరీనాథ్. ఈ నాలుగు మహా క్షేత్రాలను ఈ వరుస క్రమంలో దర్శించుకున్నప్పుడే యాత్ర పూర్తి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. మిగిలిన అన్ని క్షేత్రాలు తిరిగినా, ఈ క్రమాన్ని పాటించకపోతే యాత్ర అసంపూర్ణమేనని పండితులు చెబుతారు.

మూడు తాళాల వెనుక రహస్యం ... అఖండ దీపం

బదరీనాథ్ ఆలయ తలుపులు తెరవాలంటే మూడు ప్రత్యేక తాళాలు ఉండాలి. ఆ మూడు తాళాలను ఒకేసారి ఉపయోగిస్తేనే గర్భాలయ ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. దక్షిణాయనంలో చలిగాలులు పెరిగి, మంచు కురవడం ప్రారంభం కాగానే ఆలయాన్ని మూసివేసి, స్వామివారి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని జోషీమఠ్‌కు తరలిస్తారు. ఆలయం మూసివేసే సమయంలో లోపల వెలిగించే అఖండ దీపం, తిరిగి ఆరు నెలల తర్వాత తలుపులు తెరిచే వరకు అలాగే వెలుగుతూ ఉండటం ఇక్కడి భగవత్ లీలకు నిదర్శనం. అలాగే గర్భాలయంలోని విగ్రహానికి దట్టంగా పూసే నెయ్యి ఆరు నెలల పాటు అస్సలు కరగదు. ఒకవేళ ఆ నెయ్యి కరిగినా లేదా ఆవిరైనా భూమిపై విపత్తులు వస్తాయని నమ్ముతారు.

లక్ష్మీదేవి ప్రేమకు ప్రతీక ... బదరీ వృక్షం

స్వామివారికి బదరీనారాయణుడు అనే పేరు రావడం వెనుక ఒక అద్భుతమైన దాంపత్య సూత్రం దాగి ఉంది. ఇక్కడి పరిసరాల్లో 'బదరీ' చెట్లు ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. లోకకల్యాణం కోసం విష్ణుమూర్తి ఇక్కడ తపస్సు చేస్తుండగా, ఆయనకు ఎండ వానల నుంచి రక్షణ కల్పించేందుకు లక్ష్మీదేవి స్వయంగా ఒక పెద్ద బదరీ వృక్షంగా అవతరించి నీడను ఇచ్చింది. భార్యాభర్తలు కష్టసుఖాలలో ఒకరికొకరు ఎలా తోడుగా ఉండాలో ఈ క్షేత్రం లోకానికి చాటిచెబుతోంది. ఆదిశంకరాచార్యులు ప్రవచించిన పద్ధతిలోనే ఇక్కడ నేటికీ పూజా కైంకర్యాలు జరుగుతున్నాయి. శివకేశవుల అభేదత్వానికి నిదర్శనమైన ఈ క్షేత్రంలో తెలుగు భక్తుల వసతి కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రత్యేక సత్రాన్ని కూడా నడుపుతోంది. లౌకిక బంధాలను వీడి, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని సాధించాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరూ దర్శించదగిన పరమ పవిత్ర వైకుంఠ ధామం ఈ బదరీనాథ్.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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