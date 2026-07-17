Puranapul Shiva Temple: భాగ్యనగరంలో 400 ఏళ్లనాటి శివాలయం... వరదల నుంచి పురానాపూల్ను కాపాడిన మహాశివుడు
భాగ్యనగరంలో ఎన్నో పురాతన ఆలయాలు ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి పురానాపూల్లోని శివాలయం. సుమారు 400 ఏళ్ల క్రితం ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు. ఆలయ చరిత్ర మనకు ఎన్నో రహస్యాలను తెలియజేస్తుంది.
Puranapul Shiva Temple: భాగ్యనగరంలో పురానాపూల్లోని ఈ ఆలయాన్ని మీరెప్పుడైనా చూశారా...భారీ వరదలు సంభవించినపుడు ఈ మహాశివుడే ఇక్కడి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను రక్షించాడన్న సంగతి మీకు తెలుసా? ఈరోజు ఇలా ఉన్న మూసీనది పరివాహక ప్రాంతం ఒకప్పుడు మహాశివుడి రక్షణలో ఎలా ఉండేదో తెలుసా? సనాతన ధర్మంలో భోళాశంకరుని కరుణాకటాక్షాలు లభిస్తే ఎంతటి కష్టాలనైనా జయించవచ్చని భక్తుల నమ్మకం. నిండు మనసుతో అభిషేకం చేసిన వారి కోరికలను తీర్చే ఆ పరమశివుడి దివ్య క్షేత్రాలు దేశంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. అయితే, భాగ్యనగరం నడిబొడ్డున ఘాట్ పక్కన కొలువైన ఒక పురాతన ఆలయం వెనుక విస్తుపోయే చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక నిజాలు దాగున్నాయన్న సంగతి చాలామందికి తెలియదు. హైదరాబాద్లోని పురానాపూల్ వంతెనకు ఆనుకొని, మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతంలో కొలువై ఉన్న దాదాపు 400 సంవత్సరాల నాటి పురాతన శివాలయం అత్యంత మహిమాన్వితమైనది. స్థానికంగా దీనిని 'శివాల ఘాట్' అని పిలుస్తారు. గడిచిన శతాబ్ద కాలంలో ఎన్నో చారిత్రక పరిణామాలకు సాక్ష్యంగా నిలిచిన ఈ ఆలయం, 1908 నాటి భయంకరమైన మూసీ మహా వరదల సమయంలో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను, వంతెనను ఎలా కాపాడిందో తెలిస్తే అబ్బురపడక తప్పదు. ఇక్కడి బ్రహ్మసూత్ర శివలింగానికి భక్తులే స్వయంగా అభిషేకం చేసుకునే అరుదైన అవకాశం ఉంది.
కలలో కనిపించిన దేవుడు... మూసీ ఒడ్డున ప్రతిష్ఠ
ఈ చారిత్రక శివలింగం ఆవిర్భావం వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది. 400 ఏళ్ల క్రితం ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించిన భక్తుడు ఇబ్రహీంపట్నం పరిసర ప్రాంతాలలో నీటి కోసం ఒక బావిని తవ్వుతుండగా, భూగర్భం నుండి ఈ అద్భుత బ్రహ్మసూత్ర శివలింగం బయటపడింది. ఆ రాత్రికి స్వామివారు ఆ భక్తుడి కలలో దర్శనమిచ్చి, తనను పవిత్ర నది ఒడ్డున ప్రతిష్ఠించమని ఆజ్ఞాపించారు. ఆనాటి కాలంలో ఇక్కడి ప్రజలు మూసీ నదినే గంగానదితో సమానంగా భావించేవారు. అందువల్ల ఆ భక్తుడు స్వామివారి ఆదేశానుసారం ఈ శివలింగాన్ని తెచ్చి పురానాపూల్ వద్ద ఉన్న మూసీ నది ఒడ్డున శాస్త్రోక్తంగా ప్రతిష్ఠించాడు. ఆలయంలోకి అడుగుపెట్టగానే ఐదు పడగల నాగుపాము నీడన తపోదీక్షలో ఉన్న మహాశివుని విగ్రహం, ఎదురుగా స్వామిని దర్శిస్తున్న నందీశ్వరుడు భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తారు.
1908 మూసీ మహా వరదలు ... అచంచల దైవశక్తి
హైదరాబాద్ చరిత్రలో 1908 వ సంవత్సరం ఒక చేదు జ్ఞాపకం. ఆ ఏడాది సంభవించిన భయంకరమైన వరదలకు మూసీ నది ఉప్పొంగి ప్రవహించింది. నగరంలోని ఎన్నో కట్టడాలు నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయాయి. ఆ మహా ప్రళయంలో ఈ పురాతన శివాలయం పూర్తిగా వరద నీటిలో మునిగిపోయింది. ఆలయం చుట్టూ నీరు ఉధృతంగా ప్రవహించినా, ఆశ్చర్యకరంగా గుడి కట్టడం గానీ, లోపల ఉన్న శివలింగం గానీ కించిత్ కూడా చెక్కుచెదరలేదు. స్వామివారి దైవశక్తే ఆ మహా ప్రవాహాన్ని అడ్డుకుని, పురానాపూల్ వంతెనతో పాటు చుట్టుపక్కల నివసిస్తున్న వేలాది మంది ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడిందని ఇక్కడి పూజారులు, పూర్వీకులు ఇప్పటికీ తరతరాలుగా కథలుగా చెప్పుకుంటారు. ఈ క్షేత్రంలోని స్వామివారికి భక్తులు భక్తితో చేసే అభిషేకం కాశీ విశ్వనాథుడికి చేసిన అభిషేకంతో సమానమైన పుణ్యఫలాన్ని ఇస్తుందని పండితులు చెబుతారు. అందుకే ప్రతి సోమవారం, మహాశివరాత్రి వంటి పర్వదినాల్లో భాగ్యనగరం నలుమూలల నుండి వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు.