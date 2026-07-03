Snake: పాముతో పరాచకాలా...? తిక్క కుదిరింది..!
Snake: ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ కోసం 10 అడుగుల పొడవున్న విష సర్పంతో ప్రమాదకర స్టంట్లు చేసిన ఒక యువకుడు పాము కాటుకు గురయ్యాడు.
Instagram Reel: నేటి తరం యువతకు రీల్స్ పిచ్చి ఒక వ్యసనంలా మారిపోయింది. సోషల్ మీడియాలో కొన్ని లైకులు, కామెంట్లు, షేర్ల కోసం ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెడుతున్నారు. వైరల్ అవ్వాలనే తపనతో కొందరు చేస్తున్న పిచ్చి పనులు చూస్తుంటే జనాలు ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. మొన్నొకడు రైలుకు ఎదురెళ్లి రీల్స్ చేశాడు.. నిన్నొకడు ఎత్తైన కొండ అంచున నిలబడి స్టంట్లు చేశాడు.. మరొకడేమో నడిరోడ్డుపై బైక్లతో ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఇతరుల ప్రాణాలను సైతం రిస్క్లో పడేశాడు.
ఈ పిచ్చి చేష్టల పరంపరలో తాజాగా ఒక యువకుడు చేసిన మతిలేని సాహసం చూస్తే ఎవరికైనా ఒళ్ళు గగుర్పొడవడం ఖాయం. ఏకంగా ఒక 10 అడుగుల పొడవున్న భయంకరమైన విష సర్పంతో రీల్స్ చేయడానికి ప్రయత్నించి, ఇప్పుడు చావుబతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు.
తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వాలనే పిచ్చితో ఈ యువకుడు అడవిలో దొరికిన ఒక పెద్ద విషపూరితమైన పామును పట్టుకున్నాడు. అంతటితో ఆగకుండా, తన స్నేహితుడిని కెమెరా ఆన్ చేయమని చెప్పి.. ఆ పామును చేతులతో గాల్లోకి లేపుతూ రకరకాల పోజులు ఇవ్వడం ప్రారంభించాడు. అది సినిమా షూటింగ్ కాదు.. గ్రాఫిక్స్ అంతకంటే కాదు.. నిఖార్సైన విష సర్పం.
తనను అంతలా ఇబ్బంది పెడుతుండేసరికి ఆ పాముకు కోపం వచ్చింది. అంతే.. క్షణాల వ్యవధిలో పడగ విప్పి ఆ యువకుడిపై దాడి చేసింది. ఏమాత్రం ఊహించని విధంగా పాము ఒక్కసారిగా గట్టిగా కాటు వేయడంతో సదరు యువకుడు అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయాడు. రీల్ తీస్తున్న స్నేహితుడు కెమెరా పక్కన పడేసి, అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించాల్సి వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఆ యువకుడి పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యకృత్యమైపోయాయి. ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్లలో వచ్చే వ్యూస్ మీ జీవితం కంటే ఎక్కువ కాదనే కనీస జ్ఞానాన్ని యువత కోల్పోతోంది. భద్రతా ప్రమాణాలను పూర్తిగా విస్మరించి చేసే ఇలాంటి స్టంట్లు మిమ్మల్ని సోషల్ మీడియాలో హీరోలను చేయవు సరే కదా.. శాశ్వతంగా ఈ లోకానికి దూరం చేస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు.
స్క్రీన్ మీద కనిపించే కొన్ని సెకన్ల ఫేమ్ కోసం, మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న తల్లిదండ్రులకు కడుపు కోత మిగల్చకండి. ఇప్పటికైనా యువత ఈ రీల్స్ పిచ్చి నుండి బయటపడాలని, సాహసాలకు.. మూర్ఖత్వానికి మధ్య ఉన్న తేడాను గ్రహించాలని ఈ ప్రమాదకర ఘటన మరోసారి స్పష్టం చేస్తోంది.