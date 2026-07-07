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World Chocolate Day : చాక్లెట్ డే కథ తెలిస్తే.. ఈరోజు చాక్లెట్ తప్పక తింటారు.!

World Chocolate Day : వయసుతో సంబంధం లేకుండా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరినీ ఇట్టే ఆకర్షించే ఏకైక తీపి పదార్థం 'చాక్లెట్'. సంతోషమైనా, బాధైనా, ప్రేమైనా..

G Krishna
Published on: 7 July 2026 10:44 AM IST
world chocolate day
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world chocolate day

World Chocolate Day : వయసుతో సంబంధం లేకుండా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరినీ ఇట్టే ఆకర్షించే ఏకైక తీపి పదార్థం 'చాక్లెట్'. సంతోషమైనా, బాధైనా, ప్రేమైనా.. భావాలు ఏవైనా సరే, మనసులను పంచుకోవడానికి చాక్లెట్ ఒక చక్కటి వారధి. అలాంటి చాక్లెట్ కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం జూలై 7వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా "ప్రపంచ చాక్లెట్ దినోత్సవం" (World Chocolate Day) ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజంతా ఒకరికొకరు చాక్లెట్లు ఇచ్చుకుంటూ తీపి జ్ఞాపకాలను పంచుకుంటారు. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజు చరిత్ర, దాని ప్రాముఖ్యత , ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

చరిత్ర , నేపథ్యం

ప్రపంచ చాక్లెట్ దినోత్సవాన్ని జూలై 7న జరుపుకోవడం వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన కారణం ఉంది. చరిత్రకారుల ప్రకారం, క్రీస్తుశకం 1550వ సంవత్సరంలో జూలై 7వ తేదీన చాక్లెట్ మొదటిసారిగా ఐరోపా (Europe) ఖండంలోకి ప్రవేశించింది. అంతకుముందు వరకు అమెరికాలోని కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితమైన చాక్లెట్, ఐరోపా దేశాలకు పరిచయమైన తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా విపరీతమైన ఆదరణ పొందింది. ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, 2009వ సంవత్సరం నుండి ప్రతి ఏటా జూలై 7న అధికారికంగా వరల్డ్ చాక్లెట్ డేగా నిర్వహించడం ప్రారంభించారు. అయితే, చాక్లెట్ మూలాలు దాదాపు 2,500 సంవత్సరాల క్రితం నాటి 'మాయన్' , 'అజ్టెక్' నాగరికతలలోనే ఉన్నాయని, అప్పట్లో వారు కోకో గింజలతో ఘాటైన పానీయాన్ని తయారుచేసుకునేవారని తెలుస్తోంది.

చాక్లెట్‌లోని రకాలు

కాలక్రమేణా చాక్లెట్ తయారీలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మనకు ప్రధానంగా మూడు రకాల చాక్లెట్లు కనిపిస్తాయి. మొదటిది 'మిల్క్ చాక్లెట్' (Milk Chocolate) - కోకోతో పాటు పాలు, చక్కెర కలిపి తయారుచేసే ఈ రకం చాక్లెట్లను పిల్లలు అమితంగా ఇష్టపడతారు. రెండవది 'వైట్ చాక్లెట్' (White Chocolate) - ఇందులో కోకో సాలిడ్స్ లేకుండా కేవలం కోకో బట్టర్, పాలు, చక్కెర మాత్రమే ఉంటాయి. ఇక మూడవది, ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రెండ్ అవుతున్న 'డార్క్ చాక్లెట్' (Dark Chocolate). ఇందులో కోకో శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది , చక్కెర శాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది కాస్త చేదుగా ఉన్నప్పటికీ, ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

చాక్లెట్ వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

చాక్లెట్ తినడం కేవలం నోటికి రుచిని ఇవ్వడమే కాదు, పరిమితంగా తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మంచిదని శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైంది. ముఖ్యంగా డార్క్ చాక్లెట్‌లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు (Antioxidants) పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్‌తో పోరాడి కణాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి. చాక్లెట్ తినడం వల్ల మెదడులో 'ఎండార్ఫిన్లు', 'సెరోటోనిన్' అనే హ్యాపీ హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి, ఇవి ఒత్తిడిని, ఆందోళనను తగ్గించి మూడ్‌ను తక్షణమే మార్చడానికి (Mood Booster) సహాయపడతాయి. అంతేకాకుండా, ఇందులోని ఫ్లేవనాయిడ్లు రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని పటిష్టం చేస్తాయి , జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి కూడా తోడ్పడతాయి.

ఈ రోజును ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి?

ఈ ప్రపంచ చాక్లెట్ దినోత్సవాన్ని మనకు నచ్చినట్లుగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. మీ కుటుంబ సభ్యులకు, స్నేహితులకు లేదా మీకు ఇష్టమైన వారికి వారి ఫేవరెట్ చాక్లెట్లను గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చి సర్ప్రైజ్ చేయవచ్చు. ఇంట్లోనే చాక్లెట్ కేక్, చాక్లెట్ మిల్క్‌షేక్ లేదా కుకీస్ వంటి విభిన్నమైన వంటకాలను ప్రయత్నించి పిల్లలకు ఇవ్వవచ్చు. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, తీపి పదార్థాలకు దూరంగా ఉండే పేద పిల్లలకు ఈ రోజున చాక్లెట్లను పంచి, వారి ముఖాల్లో ఆనందాన్ని చూడటం ఈ రోజుకు నిజమైన సార్థకతను ఇస్తుంది. కాబట్టి, ఈ రోజున మీరు కూడా ఒక చాక్లెట్ తిని, ఇతరులకు తినిపించి ఈ రోజంతా మధురంగా మార్చుకోండి..

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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