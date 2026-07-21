Monsoon Food Cravings: వర్షం పడగానే మిర్చీ బజ్జీ, వేడి వేడి పకోడీలే ఎందుకు తినాలనిపిస్తుంది.. అసలు సీక్రెట్ తెలుసా..?
Monsoon Food Cravings: ఆకాశంలో నల్లటి మబ్బులు పట్టి, తొలి చినుకు నేలను తాకగానే మన మనసు వేడివేడి మిర్చీ బజ్జీలు, పకోడీలు, అల్లం టీ వైపే ఎందుకు మళ్లుతుంది? ఇది కేవలం నోటి రుచేనా లేక మన శరీరంలో జరిగే సైంటిఫిక్ మ్యాజిక్ కారణమా?
Monsoon Food Cravings: వానకాలం వచ్చిందంటే చాలు.. సందు చివర ఉన్న బజ్జీల కొట్టు దగ్గర వేడివేడి స్నాక్స్ కోసం జనం క్యూ కడతారు. పకోడీలు, మిర్చీ బజ్జీల వాసన వర్షపు వాసనతో తోడై మన నాలికను ఉర్రూతలూగిస్తుంది. అయితే, ఇది కేవలం మనం అలవాటుపడిన ఆచారం మాత్రమే కాదని, వర్షం పడినప్పుడు మన మెదడు, శరీరం ఇచ్చే కొన్ని శారీరక, మానసిక సంకేతాల వల్లే ఇలాంటి కొరికలు పుడతాయని శాస్త్రవేత్తలు, పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ ఆసక్తికరమైన సైంటిఫిక్ కారణాలు ఏంటో వివరంగా తెలుసుకుందాం..!
వెలుతురు తగ్గడం.. హ్యాపీ హార్మోన్ల పతనం..!
వర్షం పడే సమయంలో ఆకాశం మబ్బుపట్టి సూర్యకాంతి తగ్గుతుంది. సూర్యరశ్మి తగ్గడం వల్ల మన శరీరంలో 'సెరోటోనిన్' అనే ఆనందాన్ని ఇచ్చే హార్మోన్ స్థాయిలు పడిపోతాయి. దీనివల్ల మనసు కాస్త నిరాశగా, లేదా మందకొడిగా అనిపిస్తుంది. ఈ సమయంలో శరీరం మళ్లీ ఆ హ్యాపీ హార్మోన్ స్థాయిలను పెంచుకోవడానికి కార్బోహైడ్రేట్లు, పిండి పదార్థాలు ఉన్న ఆహారాన్ని కోరుకుంటుంది. మైదా, శనగపిండితో చేసే వేడివేడి పకోడీలు లేదా బజ్జీలు తినడం వల్ల మెదడులో డోపమైన్, సెరోటోనిన్లు తక్షణమే విడుదలై మనసును ఆహ్లాదపరుస్తాయి.
చల్లని వాతావరణం..
వాన పడేటప్పుడు ఉష్ణోగ్రత ఒక్కసారిగా పడిపోతుంది. చల్లటి గాలి వీస్తున్నప్పుడు శరీరం తన ఉష్ణోగ్రతను సమతుల్యంగా ఉంచుకోవడానికి తీవ్రంగా శ్రమిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో ఎక్కువ శక్తి అవసరమవుతుంది. అందువల్ల అధిక క్యాలరీలు, కొవ్వు పదార్థాలు ఉన్న కరకరలాడే నూనె పదార్థాలను తినాలని మన జీర్ణవ్యవస్థ శరీరానికి ముందస్తు సంకేతాలు పంపుతుంది. వేడిగా, కారంగా ఉన్న ఆహారం మన శరీరాన్ని లోపల నుంచి వెచ్చగా ఉంచుతుంది.
మిరపకాయలోని కారం.. డోపమైన్ రష్..!
మిర్చీ బజ్జీల్లో ఉపయోగించే మిరపకాయలలో 'క్యాప్సైసిన్' అనే రసాయన సమ్మేళనం ఉంటుంది. ఇది మన నాలుకపై ఉన్న నరాలను ఉత్తేజపరిచి, మెదడుకు వేడి కలిగిన అనుభూతిని ఇస్తుంది. దీనికి ప్రతిస్పందనగా మెదడు రక్తాన్ని వేగంగా పంపించడంతో పాటు, ఒత్తిడిని తగ్గించి ఆనందాన్ని ఇచ్చే ఎండోర్ఫిన్లు, డోపమైన్లను విడుదల చేస్తుంది. అందుకే కారంగా ఉన్న బజ్జీలు తిన్నప్పుడు మనసుకు తెలియని సంతృప్తి కలుగుతుంది.
చిన్ననాటి జ్ఞాపకాల ప్రభావం..
వర్షం పడుతున్నప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఇళ్లలో అమ్మ చేసిపెట్టే వేడివేడి టిఫిన్లు, స్నేహితులతో కలిసి టీ కొట్టు వద్ద గడిపిన క్షణాలు మన మెదడులో బలంగా నాటుకుపోతాయి. వర్షపు చినుకుల శబ్దం, వాన వాసన రాగానే మన మెదడు ఆ పాత తీపి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేస్తుంది. ఆ అనుభూతిని మళ్లీ పొందడానికే నోరు వేడివేడి క్రిస్పీ స్నాక్స్ వైపు మళ్లుతుంది.
వారేవా అనిపించే వర్షంలో కరకరలాడే పకోడీలు, వేడివేడి చాయ్ తాగడం మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. కానీ, వర్షకాలంలో జీర్ణవ్యవస్థ కాస్త నెమ్మదిస్తుంది కాబట్టి, నూనె పదార్థాలను పరిమితంగా తింటూ పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో తయారు చేసిన స్నాక్స్ను ఆస్వాదించడమే ఆరోగ్యానికి శ్రీరామరక్ష!