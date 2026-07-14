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ఇంజెక్షన్ వేశాక శరీరంలో అసలేం జరుగుతుందో తెలుసా.? ముందు మీకు అనిపించేది ఇదే.!

మనకు చిన్నప్పటి నుండి ఇంజెక్షన్లు వేయించుకోవడం అలవాటే. ఏదైనా వ్యాధి వచ్చినప్పుడు డాక్టర్లు సూది మందు ఇస్తుంటారు. అయితే, ఈ ఇంజెక్షన్ సూది ద్వారా లోపలికి వెళ్లిన మందు మన శరీరంలో ఏ విధంగా ప్రయాణించి, ఎలా నయం చేస్తుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

Ravi
By Ravi
Published on: 14 July 2026 9:23 PM IST
What Happens in the Body After an Injection
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ఇంజెక్షన్ వేశాక శరీరంలో అసలేం జరుగుతుందో తెలుసా.? ముందు మీకు అనిపించేది ఇదే.!

What Happens in the Body After an Injection: చిన్నతనం నుండి మనకు జ్వరం లేదా ఏదైనా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చినప్పుడు డాక్టర్లు ఇంజెక్షన్ వేయడం సర్వసాధారణం. చాలామంది సూదిని చూడగానే కాస్త భయపడుతుంటారు, కానీ అది మనల్ని త్వరగా కోలుకునేలా చేయడానికి సహాయపడుతుంది. డాక్టర్లు సిరంజి ద్వారా మందును మన కండరాల్లోకి పంపినప్పుడు, ఆ ద్రవ రూపంలో ఉన్న ఔషధం ఎంతో వేగంగా శరీరంలోకి ఇంకుతుంది.

మాత్రలు తింటే నయం కావడానికి పట్టే సమయం కంటే, ఈ సూది మందు నేరుగా లోపలికి వెళ్లడం వల్ల చాలా త్వరితగతిన ఉపశమనం లభిస్తుంది. శరీరంలోకి ఇంజెక్షన్ ద్వారా ప్రవేశించిన మెడిసిన్ తొలుత మన కండరాల కణజాలం నుండి నేరుగా రక్త నాళాల్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. రక్తం మన శరీరం మొత్తం నిరంతరం సరఫరా అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ మందు కూడా రక్తంతో పాటు వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది. మాత్రల లాగా జీర్ణవ్యవస్థలోకి వెళ్లి కరగాల్సిన అవసరం దీనికి ఉండదు. అందుకే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వైద్యులు రోగులకు మాత్రల కంటే ఎక్కువగా ఇంజెక్షన్ల ద్వారానే వైద్యం అందించడానికి మొగ్గు చూపుతారు. ఇది తక్షణ రక్షణ చర్యగా పనిచేస్తుంది.

రక్త ప్రవాహంలో కలిసిన ఈ ఔషధం మన బాడీలోని ఏ పార్ట్‌లో సమస్య లేదా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో సరిగ్గా ఆ భాగానికి చేరుకుంటుంది. అక్కడ పేరుకుపోయిన హానికరమైన వైరస్‌లు, బ్యాక్టీరియాలను ఎదుర్కొని వాటిని పూర్తిగా అంతం చేయడం ప్రారంభిస్తుంది. మన అంతర్గత కణ వ్యవస్థలో ఎక్కడైనా డ్యామేజ్ జరిగితే, ఆ ప్రాంతంలో రిపేర్ పనులను ఈ మందు వేగవంతం చేస్తుంది.

మనకు కలిగే నొప్పి లేదా వాపును తగ్గించి, శరీరానికి పూర్వపు శక్తిని తీసుకురావడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మందు తన పనిని పూర్తి చేసిన తర్వాత, అది శరీరంలో వ్యర్థాలుగా మారుతుంది. ఇలా వ్యర్థాలుగా మారిన మందును మన శరీరంలోని లివర్, కిడ్నీలు అత్యంత సమర్థవంతంగా విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి. మన శరీరానికి హాని జరగకుండా ఉండేందుకు ఈ అవయవాలు రసాయన ప్రక్రియల ద్వారా ఆ వ్యర్థాలను శుద్ధి చేస్తాయి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, లివర్, కిడ్నీలు మన శరీరంలో ఉండే ఒక అద్భుతమైన ఫిల్టరింగ్ సిస్టమ్‌లా పనిచేస్తూ మనల్ని ఎల్లప్పుడూ అంతర్గతంగా కాపాడుతుంటాయి.

లివర్, కిడ్నీలు విచ్ఛిన్నం చేసిన మందు వ్యర్థాలు ఆ తర్వాత యూరిన్, మోషన్ ద్వారా మన శరీరం నుండి సహజంగానే బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల మన శరీరంలో ఎలాంటి విషపూరిత రసాయనాలు మిగిలిపోకుండా క్లీన్ అవుతుంది. కాగా, ఒక చిన్న ఇంజెక్షన్ వెనుక మన శరీరంలో ఇంతటి పెద్ద సైన్స్, అద్భుతమైన వ్యవస్థ పనిచేస్తుంది. మానవ శరీరంలో జరిగే ఈ రక్షణ ప్రక్రియల గురించి తెలుసుకోవడం ఎంతో ఆసక్తికరం. ఇది మన శరీర అద్భుత నిర్మాణాన్ని చెబుతుంది.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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