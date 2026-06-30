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Gold Treasure : భూమి అమ్మేశాడు.. బంగారం మాత్రం నాదంటున్న మాజీ యజమాని.!

Gold Treasure : పొలంలో పనులు చేసుకుంటున్న కూలీలకు ఒక్కసారిగా అదృష్టం తలుపు తట్టింది. కలుపు తీస్తుండగా ఏకంగా 50 తులాల బంగారం బయటపడింది.

G Krishna
Published on: 30 Jun 2026 11:51 AM IST
Gold-warangal
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Gold-warangal

Gold Treasure : పొలంలో పనులు చేసుకుంటున్న కూలీలకు ఒక్కసారిగా అదృష్టం తలుపు తట్టింది. కలుపు తీస్తుండగా ఏకంగా 50 తులాల బంగారం బయటపడింది. అయితే, ఆ నిధిని ఎవరికీ చెప్పకుండా రహస్యంగా పంచుకోవడంతో కథ అడ్డం తిరిగింది. వరంగల్ జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఆసక్తికరమైన ఘటన ఇప్పుడు స్థానికంగా పెద్ద హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

కలుపు తీస్తుంటే దొరికిన లంకె బిందె?

వరంగల్ జిల్లా కోపాకులపాడు గ్రామంలోని ఓ 6 ఎకరాల పొలంలో ఈనెల 24న కూలీలు కలుపు తీస్తున్నారు. ఆ సమయంలో భూమిలో గట్టిగా తగలడంతో తవ్వి చూడగా.. దాదాపు 50 తులాల బంగారం బయటపడింది. దీంతో కూలీలు, పొలం ప్రస్తుత యజమాని కలిసి ఆ బంగారాన్ని ఎవరికీ తెలియకుండా గుట్టుచప్పుడు కాకుండా పంచుకున్నారు. ఈ విషయం కాస్తా బయటకు పొక్కడంతో ఊరంతా గుసగుసలు మొదలయ్యాయి.

నాకు వాటా కావాలంటూ పాత యజమాని ఎంట్రీ..

బంగారం దొరికిన విషయం తెలుసుకున్న సదరు పొలం పాత యజమాని సీన్‌లోకి వచ్చాడు. ఐదేళ్ల క్రితం తానే ఆ భూమిని అమ్మేశానని, కానీ ఆ బంగారం తన పూర్వీకులది అయి ఉంటుందని వాదించడం మొదలుపెట్టాడు. తనకు ఎలాంటి వాటా ఇవ్వకుండా ప్రస్తుత యజమాని, కూలీలు ఆ బంగారాన్ని దొంగతనంగా పంచుకున్నారంటూ ఆయన నేరుగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ వ్యవహారం కాస్తా రచ్చకెక్కింది.

ఒకప్పుడు అక్కడ గుడులు ఉండేవట..

బంగారం దొరికిన ఈ ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు పురాతన ఆలయాలు ఉండేవని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అందుకే అక్కడ లంకె బిందెలు లేదా పాతకాలపు నాణేలు దొరికే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అస్సలు అక్కడ దొరికింది ఏంటి? దాన్ని ఎవరెవరు పంచుకున్నారు? అనే విషయాలపై ఆరా తీస్తున్నారు.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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