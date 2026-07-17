Viral Video: ఆన్లైన్లో చపాతీలు ఆర్డర్ ఇచ్చి.. ఆ పని చేయమన్న యువతి.. కట్ చేస్తే.!
Viral Video: సాధారణంగా ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్లో ఆర్డర్ చేసినప్పుడు, మనకు డెలివరీ చేయమని కోరుతాం. కానీ, ఒక కస్టమర్ మాత్రం రొట్టెలను ఆర్డర్ చేసి, వాటిని ఆవులకు తినిపించమని డెలివరీ పార్ట్నర్ను కోరారు.
Viral Video: ప్రస్తుతం మనం వాడుతున్న ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్ కేవలం కడుపు నింపడానికే కాదు, అప్పుడప్పుడు మనసును హత్తుకునే ఘటనలకు కూడా వేదికగా నిలుస్తున్నాయి. సాధారణంగా డెలివరీ పార్ట్నర్లు మనం ఆర్డర్ చేసిన ఆహారాన్ని ఇంటికి చేరవేయడమే చూస్తుంటాం. కానీ ఒక కస్టమర్ చేసిన వినూత్నమైన అభ్యర్థన, డెలివరీ పార్ట్నర్ చూపిన గొప్ప మానవత్వం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.
ఒక కస్టమర్ జొమాటోలో కొన్ని రొట్టెలను ఆర్డర్ చేశారు. అయితే ఆ రొట్టెలను తనకు డెలివరీ చేయకుండా, దారిలో కనిపించే ఆవులకు తినిపించమని డెలివరీ పార్ట్నర్కు రిక్వెస్ట్ పంపారు. ఈ అభ్యర్థనను చూసిన డెలివరీ పార్ట్నర్ ఏమాత్రం అసహనం చెందలేదు. ఆ కస్టమర్ కోరికను నెరవేర్చడానికి ఎంతో ఆనందంగా ముందుకొచ్చారు. తన దగ్గర ఉన్న ఆ రొట్టెలను తీసుకుని బయలుదేరి, దారిలో ఆవులను వెతికి వాటికి స్వయంగా తినిపించారు.
ఈ సన్నివేశాన్ని డెలివరీ పార్ట్నర్ వీడియో తీసి కస్టమర్కు పంపారు. ఆ వీడియోలో ఆయన ఎంతో ప్రేమతో ఆవులకు రొట్టెలు తినిపించడం చూడవచ్చు. ఈ విషయాన్ని కస్టమర్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకోగానే అది నిమిషాల్లో వైరల్గా మారింది. డెలివరీ పార్ట్నర్ చూపిన ఈ నిజాయితీ, ఆయనలోని గొప్ప మనసును అందరూ ప్రశంసిస్తున్నారు. కస్టమర్ కోరికను గౌరవించి, మూగ జీవాల ఆకలి తీర్చిన ఆయన నిజమైన హీరో అని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
కాగా, చాలామంది ఇలాంటి పనుల కోసం డెలివరీ పార్ట్నర్లను ఇబ్బంది పెట్టకూడదని అంటున్నా, ఆయన చూపిన చొరవ మాత్రం అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ఈ ఘటన మనసున్న మనుషులు ఇంకా ఉన్నారని మరోసారి నిరూపించింది.