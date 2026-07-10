Viral Video: ఏం ఫీల్ ఉంది మావ.! ముంబై వరదల్లో నీటిని చీల్చుకుంటూ దూసుకెళ్లిన రైలు.. వీడియో వైరల్
Viral Video: కుండపోత వర్షాలతో ముంబై మహానగరం వణికిపోతోంది. రైల్వే ట్రాక్లన్నీ భారీగా నీట మునిగాయి. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ వరద నీటిని చీల్చుకుంటూ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు దర్జాగా ముందుకు సాగిన ఒక అద్భుతమైన వీడియో నెట్టింట తీవ్రంగా వైరల్ అవుతోంది.
Viral Video: వానాకాలం వచ్చిందంటే చాలు ముంబై నగరవాసులకు ఎక్కడ లేని భయం మొదలవుతుంది. భారీ వర్షాల కారణంగా నగరంలోని రోడ్లు, రైల్వే ట్రాక్లు నీట మునగడం అక్కడ సర్వసాధారణం. అయితే, ప్రకృతి సృష్టించిన ఈ కఠినమైన ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా భారతీయ రైల్వేల ప్రతిష్టాత్మక వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ తన సత్తా చాటింది. గత కొద్ది రోజులుగా కురుస్తున్న కుండపోత వర్షాలకు ముంబైలోని అనేక రైల్వే ట్రాక్లు పూర్తిగా వరద నీటిలో మునిగిపోయాయి. ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన సమయంలో కూడా వరద నీటిని చీల్చుకుంటూ వందే భారత్ రైలు అత్యంత గంభీరంగా ముందుకు సాగిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో సంచలనంగా మారాయి.
సాధారణంగా ట్రాక్ల మీద మోకాల్లోతు నీరు చేరితే లోకల్ రైళ్ల రాకపోకలను అధికారులు వెంటనే నిలిపివేస్తారు. ప్రయాణికుల భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ల వేగాన్ని కూడా చాలా వరకు తగ్గిస్తారు. కానీ, వందే భారత్ రైలు అద్భుతమైన ఏరోడైనమిక్ డిజైన్, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రూపొందడం వల్ల, అది వరద నీటిని సైతం తట్టుకుని ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా ముందుకు దూసుకెళ్లింది. రైలు వేగానికి ట్రాక్ మీద ఉన్న నీరు భారీ ఎత్తున ఇరువైపులా అలల్లా ఎగిరిపడుతున్న దృశ్యం చూడటానికి ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా, అద్భుతంగా ఉంది. ఒక ప్రయాణికుడు ప్లాట్ఫారమ్ మీద నిలబడి తన మొబైల్ ఫోన్లో బంధించిన ఈ అరుదైన వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా చక్కర్లు కొడుతోంది. వాతావరణ శాఖ కూడా ముంబై నగరానికి రెడ్ అలెర్ట్, భారీ వర్ష సూచనను జారీ చేసిన నేపథ్యంలో, ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన వీడియో బయటకు రావడం అందరి దృష్టిని ఒక్కసారిగా ఆకర్షించింది.
ఈ వైరల్ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒకవైపు వందే భారత్ రైలు డిజైన్, దాని ఇంజిన్ పనితీరు సామర్థ్యాన్ని మెచ్చుకుంటూ భారతీయ రైల్వేపై ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు. స్వదేశీ సాంకేతికతతో తయారైన రైలు ఇంతటి క్లిష్ట పరిస్థితులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడం గర్వకారణమని, రైల్వే శాఖ సాధించిన అభివృద్ధికి ఈ దృశ్యాలే నిదర్శనం అని కొందరు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. మరోవైపు నగరంలోని లోపభూయిష్టమైన మౌలిక సదుపాయాల తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు సైతం వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రతి ఏటా వర్షాకాలంలో ముంబై ట్రాక్లు ఎందుకు నదులను తలపిస్తున్నాయని స్థానిక మున్సిపల్ అధికారులను నెటిజన్లు నిలదీస్తున్నారు. ఎంత గొప్ప టెక్నాలజీ పెరిగినా, కనీస డ్రైనేజీ వ్యవస్థను బాగు చేయకపోతే సాధారణ ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోక తప్పదని పలువురు తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.