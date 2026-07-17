Viral Video: రీల్స్ పిచ్చి బాగా ఎక్కేసిందిగా! బైక్ పెట్రోల్ ట్యాంక్పై కూర్చొని యువతి డేంజరస్ స్టంట్
Viral Video: నేటి డిజిటల్ యుగంలో సోషల్ మీడియా రీల్స్ కోసం యువత ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయడం లేదు.
Viral Video: నేటి రోజుల్లో ఇంటర్నెట్, స్మార్ట్ఫోన్ల వాడకం పెరిగిన తర్వాత చాలామందికి సోషల్ మీడియాలో రాత్రికి రాత్రే ఫేమస్ అయిపోవాలనే పిచ్చి విపరీతంగా ముదిరిపోతోంది. ఇన్ స్టా, యూట్యూబ్ వంటి వేదికలపై కేవలం కొన్ని లైకులు, వ్యూస్ సంపాదించడం కోసం కొందరు యువతీ యువకులు చేసే పనులు చూస్తే ఎవరికైనా ఒళ్లు గగుర్పొడవక మానదు.
ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ, ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెడుతూ రోడ్లపై ప్రమాదకరమైన విన్యాసాలు చేయడం ఫ్యాషన్గా మార్చుకుంటున్నారు. తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకున్న ఒక ఘటనే దీనికి నిదర్శనంగా నిలిచింది. ఒక కపుల్ చేసిన ప్రమాదకరమైన రీల్ ప్రస్తుతం నెట్టింట తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది.
ఉత్తరప్రదేశ్లోని బాబత్పూర్ పరిధిలో గల ఒక బిజీ హైవేపై ఈ సంఘటన జరిగింది. రీల్స్ పిచ్చితో ఊగిపోతున్న ఒక యువ జంట జాతీయ రహదారిపై వాహనాలు వేగంగా వెళ్తుండగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన స్టంట్స్ చేసింది. ఒక యువకుడు మోటార్ బైక్ను వేగంగా నడుపుతుండగా, అతనితో పాటు ఉన్న యువతి బైక్ వెనుక సీట్లో కూర్చోకుండా ఏకంగా ముందు భాగంలో ఉండే పెట్రోల్ ట్యాంక్పై అతనికి ఎదురుగా కూర్చుంది.
ఆ స్థితిలోనే యువకుడిని గట్టిగా హత్తుకుంటూ మొబైల్ ఫోన్తో సెల్ఫీ మోడ్లో వీడియో రికార్డ్ చేసింది. బైక్ నడుపుతున్న ఆ వ్యక్తికి ముందు అస్సలు రోడ్డు కనిపించకపోయినా సరే, కేవలం రీల్స్ వ్యూస్ కోసమే అతను ప్రయాణికుల ప్రాణాలను, తన ప్రాణాన్ని సైతం తీవ్రమైన ప్రమాదంలో పడేశాడు.
ఈ స్టంట్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షం కాగానే క్షణాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అయ్యింది. ఈ దారుణమైన నిర్లక్ష్యాన్ని చూసి నెటిజన్లు తీవ్రంగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నేటి తరం యువతకు ప్రాణాల విలువ తెలియడం లేదని, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే తాత్కాలిక వ్యూస్ కోసమే ఇంతలా తెగబడాలా అంటూ నెటిజన్లు ఘాటుగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇలాంటి బాధ్యతారాహిత్యమైన వ్యక్తులపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీస్ శాఖను గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు.