ఎడారిలో పాత్రలు ఎలా శుభ్రం చేస్తారో తెలుసా.? ఈ వీడియో చూస్తే స్టన్!
Viral Video: నీటి ఎద్దడి తీవ్రంగా ఉండే రాజస్థాన్ ఎడారి ప్రాంతంలో అక్కడి మహిళలు వంట పాత్రలను ఎలా శుభ్రం చేస్తారో చూస్తే మీరు కచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారు.
Viral Video: సాధారణంగా వంట పాత్రలను శుభ్రం చేయాలంటే నీరు, సబ్బు లేదా లిక్విడ్ లాంటివి తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే అని మనం భావిస్తుంటాం. కానీ, ఎడారి ప్రాంతాల్లో తాగడానికి నీరు దొరకడమే ఒక గగనం. అలాంటి కష్ట పరిస్థితుల్లో అక్కడి ప్రజలు తమ దైనందిన జీవితంలో కొన్ని వినూత్న పద్ధతులను నిత్యం పాటిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా నీటి ఎద్దడి తీవ్రంగా ఉండే రాజస్థాన్ ఎడారి గ్రామాల్లో, అక్కడి మహిళలు వంట పాత్రలను కడిగేందుకు అవలంబించే ఒక అద్భుతమైన సంప్రదాయ పద్ధతి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఆసక్తికరమైన వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు ఆ మహిళల తెలివితేటలకు, వారి పర్యావరణ స్పృహకు ఫిదా అవుతున్నారు.
వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం, రాజస్థాన్ ఎడారిలో చుక్క నీరు దొరకడం కూడా చాలా కష్టమైన పని. అందుకే అక్కడి మహిళలు రోజువారీ వంట పాత్రలను శుభ్రం చేసేందుకు ఒక వినూత్నమైన పద్ధతిని ఎంచుకున్నారు. వారు విలువైన నీటిని అస్సలు వృధా చేయకుండా, కేవలం ఆ ఎడారిలో పుష్కలంగా దొరికే మట్టి లేదా ఇసుకతోనే ఆ పాత్రలను ముందుగా అత్యంత శుభ్రంగా రుద్దుతారు. పాత్రలకు ఉన్న జిడ్డు, మురికి పూర్తిగా పోయేలా ఆ ఇసుకతో బాగా రుద్దిన అనంతరం, కేవలం ఒక పొడి, మెత్తని గుడ్డతో వాటన్నింటినీ శుభ్రంగా తుడిచి పక్కన పెడతారు. అలా తుడిచిన వెంటనే ఆ పాత్రలు ఏమాత్రం జిడ్డు లేకుండా మనం సబ్బుతో కడిగితే ఎలా మెరుస్తాయో అంతకంటే అద్భుతంగా కొత్తవాటిలా తళతళా మెరిసిపోతుంటాయి.
నిత్యం ఇలాంటి కఠినమైన నీటి కొరతను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటూ, ఎలాంటి హానికరమైన రసాయనాలు వాడకుండా ఎంతో పర్యావరణహితంగా తమ వంట పాత్రలను శుభ్రం చేసుకుంటున్న ఈ రాజస్థాన్ పల్లెటూరి మహిళల జీవనశైలిని, ఈ అద్భుతమైన సంప్రదాయాన్ని చూసి నెటిజన్లు ఎంతగానో ఆశ్చర్యపోవడమే కాకుండా, నీటిని పొదుపు చేస్తున్న వారి అద్భుతమైన ఆలోచనా విధానంపై కామెంట్ల రూపంలో ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు. లేట్ ఎందుకు మీరూ ఆ వీడియోపై లుక్కేయండి మరి.