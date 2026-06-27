Viral Video: ఐస్క్రీమ్ ఇలా కూడా అందుకుంటారా బ్రో.! దెబ్బకు ఆస్పత్రి బెడ్డు ఎక్కేశావ్..
Viral Video: ఐస్క్రీమ్ కొనేందుకు కిందకు వెళ్లడం బద్ధకించి ఏకంగా మొదటి అంతస్తు బాల్కనీ నుంచి కిందకు వంగిన ఓ వ్యక్తి ప్రమాదవశాత్తూ కింద పడిపోయాడు.
Viral Video: లగ్జరీ లైఫ్కు అలవాటు పడిన కొందరు చిన్న చిన్న పనులకు కూడా విపరీతమైన బద్ధకాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటారు. ఏదైనా వస్తువు కావాలంటే నేరుగా వెళ్లి తెచ్చుకోకుండా షార్ట్కట్స్ వెతుకుంటారు. ఇలాంటి బద్ధకమే ఓ వ్యక్తి పాలిట శాపంగా మారింది. ఐస్క్రీమ్ తినాలన్న కోరిక అతడిని నేరుగా ఆసుపత్రి పాలు చేసింది. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సోన్భద్ర జిల్లాలో జరిగిన ఈ విచిత్రమైన ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. సోన్భద్ర జిల్లా రేణుకూట్ ప్రాంతంలో ఓ వ్యక్తి తన ఇంటి మొదటి అంతస్తు బాల్కనీలో నిల్చున్నాడు. ఆ సమయంలో కింద రోడ్డుపై ఐస్క్రీమ్ విక్రయించే వ్యక్తి వెళ్తుండటం చూసి అతన్ని ఆపాడు. ఐస్క్రీమ్ తీసుకోవడానికి మెట్లు దిగి కిందకు వెళ్లాల్సిన ఆ వ్యక్తికి బద్ధకం అడ్డువచ్చింది. దీంతో పైనుంచే ఐస్క్రీమ్ ఇవ్వాలని అమ్మేవాడిని కోరాడు. అతడు కిందనుంచి చేతులు పైకెత్తి ఐస్క్రీమ్ అందిస్తుండగా, ఈ వ్యక్తి బాల్కనీ అంచున నిలబడి అమాంతం కిందకు వంగి దానిని అందుకునే ప్రయత్నం చేశాడు.
ఈ క్రమంలో ఒక్కసారిగా అతడి బ్యాలెన్స్ తప్పిపోయింది. దీంతో నేరుగా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ పైనుంచి కింద రోడ్డుపై పడిపోయాడు. క్షణాల్లో జరిగిన ఈ ప్రమాదం అక్కడే ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యింది. తీవ్రంగా గాయపడిన ఆ వ్యక్తిని స్థానికులు వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతడి పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని సోన్భద్ర పోలీసులు అధికారికంగా వెల్లడించారు. బద్ధకంతో ఇలాంటి షార్ట్కట్స్ వాడితే ప్రాణాలకే ప్రమాదం అని ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
भाई साहब को आइसक्रीम खाने का मन हुआ। सामने जा रहे है विक्रेता को बुलाए और लिए।— Ashish Paswan (@ashishpaswan0) June 25, 2026
लेकिन छत से नीचे आने की जहमत नहीं उठा सके, दुकानदार से बोले ऐसे पकड़ा दो नीचे से ।।
दुकानदार छत पर खड़े रहे युवक को आइसक्रीम पकड़ा रहा था जैसे उन्होंने लपकना चाहा वैसे ही संतुलन बिगड़ा और नीचे गिर… pic.twitter.com/bYw7o9ysaJ