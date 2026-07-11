Viral Video: అజర్బైజాన్ మ్యూజియంలో భారతీయుల గాయత్రీ మంత్రం.. ప్రశంసలా.? విమర్శలా.?
Viral Video: అజర్బైజాన్ దేశ రాజధాని బాకులోని ప్రసిద్ధ అతేశ్గాహ్ మ్యూజియంలో కొందరు భారతీయ పర్యాటకులు బిగ్గరగా గాయత్రీ మంత్రం పఠించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది. నిశ్శబ్దంగా ఉండాల్సిన చారిత్రక మ్యూజియంలో..
Viral Video: విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మన సంస్కృతిని చాటిచెప్పడం ఎంత ముఖ్యమో, అక్కడి నియమాలను పాటించడం కూడా అంతే ముఖ్యం. తాజాగా అజర్బైజాన్ దేశంలోని ఒక ప్రసిద్ధ మ్యూజియంలో కొందరు భారతీయ పర్యాటకులు ప్రవర్తించిన తీరు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ మ్యూజియం లోపల కొందరు భారతీయులు బృందంగా చేరి బిగ్గరగా గాయత్రీ మంత్రం పఠించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరుస్తున్నారు.
అజర్బైజాన్ రాజధాని బాకు నగరంలో ఉన్న అతిపురాతనమైన ఫైర్ టెంపుల్ అతేశ్గాహ్ ఎంతో చారిత్రక ప్రాధాన్యత కలిగిన ప్రదేశం. ఇది ఒకప్పుడు హిందూ, జొరాస్ట్రియన్ల పవిత్ర స్థలంగా ఉండేది. ప్రస్తుతం దాన్ని కేవలం ఒక చారిత్రక మ్యూజియంగా మార్చి పర్యాటకుల సందర్శనార్థం మాత్రమే ఉంచారు. చరిత్ర ప్రకారం అక్కడ మన సంస్కృతికి సంబంధించిన కొన్ని మూలాలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుత రోజుల్లో అది పూర్తిగా నిశ్శబ్దంగా ఉండాల్సిన ఒక సాధారణ మ్యూజియం. అయితే, కొంతమంది భారతీయ పర్యాటకులు అక్కడ గుంపుగా చేరి, భక్తిగా చేతులు జోడించి అత్యంత బిగ్గరగా గాయత్రీ మంత్రం జపించడం వైరల్ వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. పక్కన నిలబడి ఉన్న ఇతర దేశాల విదేశీ పర్యాటకులు వారి వంక ఎంతో వింతగా చూస్తున్నా కూడా వారు ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా మంత్రోచ్ఛారణ కొనసాగించారు. ఈ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే విపరీతంగా వైరల్గా మారి పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీశాయి.
ఈ అరుదైన ఘటనపై నెటిజన్ల నుంచి రెండు రకాల భిన్నభిప్రాయలను వ్యక్తపరుస్తున్నారు. కొందరు ఈ మంత్ర పఠనం చర్యను సమర్థిస్తూ, సుదూర విదేశాల్లో మన సనాతన ధర్మాన్ని, పవిత్ర మంత్రాన్ని గర్వంగా వినిపించడం చాలా గర్వకారణంగా భావిస్తున్నారు. మన పూర్వీకులు ఎంతో భక్తితో పూజలు చేసిన పవిత్ర ప్రదేశంలో మళ్లీ దశాబ్దాల తర్వాత మంత్రోచ్ఛారణ జరగడం శుభసూచకమని వారు ఆనందం, సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరికొందరు విద్యావంతులు మాత్రం ఈ చర్యను తీవ్రంగా తప్పుబడుతున్నారు.
మ్యూజియం అనేది ఎప్పుడూ నిశ్శబ్దంగా ఉంటూ చరిత్రను తెలుసుకునే ప్రదేశమని, అక్కడ ఇలా గుంపుగా బిగ్గరగా మంత్రాలు చదవడం అంటే కనీస పౌర స్పృహ, క్రమశిక్షణ లోపించడమేనని విమర్శిస్తున్నారు. గుడికి, ఒక మ్యూజియానికి మధ్య ఉన్న చిన్న వ్యత్యాసాన్ని భారతీయులు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలని, విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి స్థానిక నియమాలను ఎల్లప్పుడూ తప్పనిసరిగా గౌరవించాలని వారు నెట్టింట హితవు పలుకుతున్నారు. ఇతర దేశస్థుల ముందు పదేపదే ఇలా బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించడం వల్ల అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన దేశ ప్రతిష్ఠ మరింత మసకబారుతుందని ఆవేదన చెందుతున్నారు. భక్తి అనేది గుడిలో ప్రదర్శించాలి కానీ ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించేలా కాదని నెటిజన్లు చురకలు అంటిస్తున్నారు.
ఏది ఏమైనప్పటికీ, విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లేవారు ఎప్పుడైనా పరోక్షంగా మన దేశ ప్రతినిధులుగా వ్యవహరిస్తారనే అతి ప్రధానమైన విషయాన్ని మనం ఎప్పుడూ అస్సలు మర్చిపోకూడదు. మన ఆచార వ్యవహారాలపై మనకు ఎంతటి అపారమైన గౌరవం ఉన్నప్పటికీ, అది విదేశీ పర్యాటకులకు ఏమాత్రం ఇబ్బంది కలిగించేలా బహిరంగంగా ప్రదర్శించడం ఏమాత్రం సరికాదు. ప్రపంచ పటంలో మనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవం ఎప్పుడూ సుస్థిరంగా నిలిచి ఉండాలంటే, మనం ఆయా ప్రదేశాన్ని బట్టి చాలా హుందాగా ప్రవర్తించడం ముందుగా నేర్చుకోవాలి. భక్తి, దైవచింతన అనేది కేవలం మనసులో నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి కానీ, ఇలాంటి బహిరంగ పర్యాటక ప్రదేశాల్లో ఇతర వ్యక్తుల ప్రశాంతతను తీవ్రంగా భంగపరిచేలా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉండకూడదని పలువురు సామాజిక విశ్లేషకులు, మేధావులు.. అందరికీ అర్థమయ్యేలా కుండబద్దలు కొట్టినట్లుగా సోషల్ మీడియా వేదికగా వివరిస్తున్నారు.