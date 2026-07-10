Viral: ఛీ.. వీడసలు భర్తేనా.. ఆస్పత్రిలో భార్య చావుబ్రతుకుల్లో ఉంటే.. ఈ వ్యక్తి ఏం చేశాడో తెలుసా
Viral Video: సమాజంలో ఇంకా పితృస్వామ్య భావజాలం ఎంత బలంగా ఉందో చెప్పే ఓ షాకింగ్ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Viral Video: గర్భంతో ఉన్న భార్యను ఎంతో ప్రేమగా, కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవాల్సిన కనీస బాధ్యత భర్తదే అని మనందరికీ తెలిసిందే. కానీ, ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉండి తక్షణమే రక్తం అవసరమైన ఆ భార్యకు, తన సొంత భర్త కనీసం రక్తం ఇవ్వడానికి కూడా నిర్దాక్షిణ్యంగా నిరాకరిస్తే ఆ విపత్కర పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించండి.
ఇలాంటి ఒక అత్యంత హృదయ విదారకమైన ఘటనను ఒక మహిళా వైద్యురాలు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా అందరితో పంచుకున్నారు. ఆధునిక కాలంలో కూడా మన సమాజంలో ఇంకా ఈ పితృస్వామ్య భావజాలం ఏ స్థాయిలో బలంగా వేళ్లూనుకుపోయి ఉందో ఈ వీడియో మనకు చాలా స్పష్టంగా కళ్లకు కడుతోంది.
ఆసుపత్రిలో జరిగిన ఆ చేదు అనుభవాన్ని డాక్టర్ తన వీడియోలో వివరంగా చెబుతూ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిండు గర్భిణీగా ఉన్న ఒక మహిళకు ప్రసవ సమయంలో అత్యవసరంగా రక్తం ఎక్కించాల్సిన కఠినమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆ మహిళ భర్త రక్తం గ్రూపు, అలాగే ఆమె రక్తం గ్రూపు పూర్తిగా ఒక్కటే కావడంతో డాక్టర్లు అతడిని వెంటనే రక్తదానం చేయమని చాలా ప్రాధేయపడ్డారు. కానీ ఆ భర్త అత్యంత నిర్లక్ష్యంగా చెప్పిన సమాధానం విని అక్కడున్న వైద్య బృందం అంతా ఒక్కసారిగా తీవ్రమైన షాక్కు గురైంది.
తాను రక్తం ఇస్తే శారీరకంగా చాలా వీక్ అయిపోతానని, ఇంటికి వెళ్ళి తన పనులు తాను చూసుకోవడానికి తనకు ఏమాత్రం బలం ఉండదని చెబుతూ అతను రక్తం ఇవ్వడానికి ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా నిర్మొహమాటంగా నిరాకరించాడు. ఒక పక్క నిండు చూలాలిగా ఉన్న భార్య ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతుంటే, తోడుగా ఉండాల్సిన భర్త ఇలాంటి బాధ్యతారాహిత్యమైన సమాధానం ఇవ్వడం డాక్టర్లను తీవ్రంగా కలచివేసింది.
రక్తదానం చేయడం వల్ల మనిషి ఎంతమాత్రం శారీరకంగా బలహీనపడడు అని, అది చాలా సురక్షితమైన ప్రక్రియ అని వైద్యులు అతనికి ఎంతగా నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేసినా అతను ఏమాత్రం వినలేదు. చివరికి ఆసుపత్రి సిబ్బందే స్వయంగా చొరవ తీసుకుని ఎలాగోలా వేరే దాతను అత్యవసరంగా అరేంజ్ చేసి ఆ మహిళ ప్రాణాలు కాపాడాల్సి వచ్చింది. ఇలాంటి స్వార్థపూరితమైన భర్తలు ఉన్నంత కాలం మహిళలకు ఈ సమాజంలో ఎక్కడ రక్షణ దొరుకుతుందని ఆ డాక్టర్ ఎంతో ఆవేదనగా ప్రశ్నించారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన వెంటనే క్షణాల్లోనే విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
ఈ అమానవీయ ఘటనపై నెటిజన్లు తీవ్ర స్థాయిలో తమ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కట్టుకున్న భార్య ప్రాణాల కంటే అతనికి కేవలం తన పనులే ఎక్కువయ్యాయా అని మండిపడుతున్నారు. చదువుకున్న నాగరిక సమాజంలో కూడా ఇలాంటి దారుణమైన ఘటనలు జరగడం చాలా బాధాకరం అని నెటిజన్లు పలువురు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.