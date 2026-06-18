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Viral Video: ముసలోడు మామూలోడు కాదు.. తాత ఈ వయసులోనే ఇలా అంటే.. ఆ వయసులో!

Viral Video: కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి సరదాగా ఫుట్‌బాల్ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ చూద్దామని టీవీ ఆన్ చేయగా, అందులో సడెన్‌గా ఆ ఇంట్లోని తాతకు సంబంధించిన అడల్ట్ వెబ్‌సైట్ల హిస్టరీ కనిపించింది.

Ravi
By Ravi
Published on: 18 Jun 2026 9:34 PM IST
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Viral Video: ముసలోడు మామూలోడు కాదు.. తాత ఈ వయసులోనే ఇలా అంటే.. ఆ వయసులో!

Viral Video: కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి ఏదైనా ఒక పెద్ద స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ లేదా ఇష్టమైన సినిమా చూస్తున్నప్పుడు టీవీలో ఊహించని దృశ్యాలు వస్తే ఆ పరిస్థితి ఎంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆధునిక కాలంలో స్మార్ట్ టీవీలు, స్మార్ట్‌ఫోన్లు మన జీవితంలో ఒక భాగమైపోయిన తర్వాత ఇలాంటి సరదా, ఇబ్బందికరమైన సంఘటనలు ఎన్నో వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

తాజాగా ఇంటర్నెట్‌లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో నెటిజన్లను కడుపుబ్బా నవ్విస్తోంది. ఒక ఇంట్లో ఫుట్‌బాల్ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ చూడటం కోసం కుటుంబం మొత్తం ఒకచోట చేరి ఉత్సాహంగా టీవీ ఆన్ చేయగా, అక్కడ ఎవరూ ఊహించని ఒక వింత సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆ ఇంట్లోని తాతకు సంబంధించిన సీక్రెట్ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ ఏకంగా ఆ పెద్ద టీవీ స్క్రీన్‌పై దర్శనమివ్వడంతో అందరూ ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యారు.

వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇంట్లోని సభ్యులంతా కలిసి ఎంతో ఉత్కంఠభరితమైన ఫుట్‌బాల్ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్‌ను పెద్ద స్క్రీన్‌పై ఎంజాయ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకోసం తమ స్మార్ట్ టీవీని మొబైల్ బ్రౌజర్‌కు కనెక్ట్ చేశారు. అయితే, ఆ టీవీలో మ్యాచ్ ప్రసారం కావడానికి బదులుగా, ఆ ఇంట్లోని తాత గతంలో తన బ్రౌజర్‌లో సేవ్ చేసి పెట్టుకున్న 'అడల్ట్ వెబ్‌సైట్ల' పేజీలు, ట్యాబ్‌లు ఒక్కసారిగా ఆ పెద్ద స్క్రీన్‌పై ప్రత్యక్షమయ్యాయి. బహుశా ఆ తాత తన ల్యాప్‌టాప్‌ను ఆ టీవీకి ముందే సింక్ చేసి.. మర్చిపోయి ఉండొచ్చు. ఏది ఏమైనా, కుటుంబ సభ్యులందరి ముందు తన గుట్టు రట్టు కావడంతో ఆ తాతయ్య ఇబ్బందికి, సిగ్గుకు గురయ్యాడు.

ఆయన ముఖంలో స్పష్టంగా కనిపించిన ఆ ఇబ్బందికరమైన ఎక్స్‌ప్రెషన్, అక్కడున్న కుటుంబ సభ్యుల ఆశ్చర్యకరమైన రియాక్షన్స్ ఈ వీడియోలో రికార్డ్ అయ్యాయి. ఈ ఘటనను ఆ కుటుంబంలోని వారే సరదాగా వీడియో తీసి సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో షేర్ చేయడంతో అది కాస్తా క్షణాల్లో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా రకరకాలుగా ఫన్నీ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.

టెక్నాలజీ వాడటం పూర్తిగా తెలియకపోతే ఇలాంటి చిక్కులే వస్తాయని, పాపం తాతయ్య పరువు మొత్తం ఒక్కసారిగా పోయిందని కొందరు సరదాగా కామెంట్ చేస్తుండగా, మరికొందరు మాత్రం ఆయనకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. తాతయ్య కూడా ఒక మనిషేనని, ఆయన పర్సనల్ విషయాలను కుటుంబ సభ్యులు ఇలా వీడియో తీసి ఇంటర్నెట్‌లో అందరికీ తెలిసేలా పెట్టడం ఏమాత్రం కరెక్ట్ కాదని అభిప్రాయపడుతున్నారు.


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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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