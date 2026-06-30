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Viral Video: ప్రేమగా జింకకు పోహ పెట్టాడు.. కట్ చేస్తే.. సస్పెండ్ అయ్యాడు.!

Viral Video: అడవి జంతువులపై చూపించిన అత్యుత్సాహం ఓ అటవీ శాఖ అధికారి కొంపముంచింది. మధ్యప్రదేశ్‌లోని సత్పురా టైగర్ రిజర్వ్‌లో ఓ జింకకు పోహా తినిపించినందుకు అధికారులు అతడిని సస్పెండ్ చేశారు.

Ravi
By Ravi
Updated on: 30 Jun 2026 9:53 AM IST
Viral Video
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Viral Video: ప్రేమగా జింకకు పోహ పెట్టాడు.. కట్ చేస్తే.. సస్పెండ్ అయ్యాడు.!

Viral Video: అడవి జంతువుల పట్ల ప్రేమ చూపించడం మంచిదే అయినా.. అటవీ శాఖ కఠిన నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే ఎలాంటి చర్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందో చెప్పడానికి ఈ ఘటనే సజీవ నిదర్శనం. అటవీ జంతువులతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలనుకున్న ఓ ఫారెస్ట్ అధికారి అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించి ఏకంగా తన ఉద్యోగాన్నే కోల్పోయాడు. ఈ విచిత్రమైన ఘటన మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకుంది.

వివరాల్లోకి వెళితే.. మధ్యప్రదేశ్‌లోని సత్పురా టైగర్ రిజర్వ్‌లో వినోద్ అనే వ్యక్తి ఫారెస్ట్ అధికారిగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. అయితే అతను తన డ్యూటీలో భాగంగా అడవిలో ఉన్న ఒక జింకకు దగ్గరగా వెళ్లి, తన చేత్తో దానికి 'పోహా' తినిపించాడు.

అంతటితో ఆగకుండా జింకకు ఆహారం తినిపిస్తున్న ఆ తతంగాన్ని వీడియో తీయించుకుని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. ఆ వీడియో కాస్తా ఇంటర్నెట్‌లో విపరీతంగా వైరల్ కావడంతో ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి వెళ్ళింది.

సాధారణంగా అటవీ శాఖ నిబంధనల ప్రకారం.. వన్యప్రాణులకు మనుషులు తినే ఆహారం పెట్టడం, వాటిని అనవసరంగా తాకడం లేదా వాటికి అతి దగ్గరగా వెళ్లడం పూర్తిగా నేరం. వన్యప్రాణుల రక్షణ చట్టాలను కఠినంగా అమలు చేయాల్సిన అధికారే ఇలా స్వయంగా నిబంధనలు ఉల్లంఘించి నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం పట్ల ఉన్నతాధికారులు సీరియస్ అయ్యారు.



విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించినందుకు గాను అధికారి వినోద్‌ను తక్షణమే సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. మూగజీవిపై చూపించిన ప్రేమ అతడి ఉద్యోగానికే ఎసరు పెట్టిందని నెటిజన్లు ఈ వీడియోపై కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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