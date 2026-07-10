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Viral Video: నడిరోడ్డుపై పడగ విప్పి నాగుపాము 'మెడిటేషన్'.. దెబ్బకు జనాలకు డోంట్ డిస్ట్రబ్ మోడ్.!

Viral Video: ట్రాఫిక్ జామ్‌లకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అయిన బెంగళూరు నగరంలో మరోసారి ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది.

Ravi
By Ravi
Published on: 10 July 2026 3:09 PM IST
Viral Video
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Viral Video: నడిరోడ్డుపై పడగ విప్పి నాగుపాము 'మెడిటేషన్'.. దెబ్బకు జనాలకు డోంట్ డిస్ట్రబ్ మోడ్.!

Viral Video: ట్రాఫిక్ జామ్‌లకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అయిన బెంగళూరు నగరంలో మరోసారి ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. అయితే ఈసారి దానికి కారణం వాహనాల రద్దీ కాదు, ఓ నాగుపాము! ప్యాలెస్ రోడ్డులో ఓ నాగుపాము నడిరోడ్డుపై పడగ విప్పి కూర్చోవడంతో దాదాపు 40 నిమిషాల పాటు వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.

టెక్నాలజీకి పుట్టినిల్లు అయిన ఐటీ సిటీ బెంగళూరులో ట్రాఫిక్ జామ్ కావడం అనేది చాలా సాధారణ విషయం. కానీ, మంగళవారం సాయంత్రం జరిగిన ఓ ఘటన మాత్రం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. నిత్యం వాహనాలతో కిటకిటలాడే ప్యాలెస్ రోడ్డులో ఒక్కసారిగా ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. దీనికి కారణం ఎవరైనా వీఐపీ వస్తున్నారని కాదు, సాక్షాత్తూ ఓ 'నాగరాజు' దర్శనమివ్వడమే! నడిరోడ్డుపై పడగ విప్పి కూర్చున్న ఆ నాగుపామును చూసి వాహనదారులు, పాదచారులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనతో సుమారు 40 నిమిషాల పాటు ఆ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

సాయంత్రం వేళ ఆఫీసుల నుంచి ఇళ్లకు వెళ్లే వారితో ప్యాలెస్ రోడ్డు ఎంతో రద్దీగా ఉంది. ఆ సమయంలో రోడ్డు మధ్యలోకి వచ్చిన ఓ నాగుపాము అక్కడే ఆగిపోయి, పడగ విప్పి నిల్చుంది. ఎంతకీ అది అక్కడి నుంచి కదలకపోవడంతో, ముందు వస్తున్న వాహనదారులు భయంతో తమ వాహనాలను నిలిపివేశారు. దీంతో చూస్తుండగానే రోడ్డు పొడవునా వాహనాల బారులు తీరాయి. చుట్టుపక్కల ఉన్నవారు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో ఈ దృశ్యాలను బంధించారు. కొంతమంది దూరంగా నిలబడి వింతగా చూస్తుండగా, మరికొందరు భయంతో పరుగులు తీశారు. దాదాపు 30 నుంచి 40 నిమిషాల పాటు నాగుపాము రోడ్డు మధ్యలోనే తన 'మెడిటేషన్' కొనసాగించింది.

ఈ విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే ట్రాఫిక్ పోలీసులు అప్రమత్తమై అక్కడికి చేరుకున్నారు. పాముకు ఎలాంటి హాని జరగకుండా, అలాగే వాహనదారులకు ఇబ్బంది కలగకుండా పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. ఆ తర్వాత వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్స్‌కు సమాచారం అందించారు. వారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఎంతో చాకచక్యంగా ఆ నాగుపామును సురక్షితంగా పట్టుకున్నారు. పామును అక్కడి నుంచి తరలించిన తర్వాతే ప్యాలెస్ రోడ్డులో ట్రాఫిక్ మళ్లీ యథావిధిగా సాగింది. పోలీసుల సకాల స్పందన వల్ల పెను ప్రమాదం తప్పిందని స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. బెంగళూరు ట్రాఫిక్‌కు నాగరాజు రూపంలో ఓ కొత్త వీఐపీ వచ్చారని కొందరు సరదాగా కామెంట్లు చేస్తుంటే, "ట్రాఫిక్ రూల్స్ అంటే ఏమాత్రం భయం లేకుండా 30 నిమిషాల పాటు రోడ్డుపైనే ధ్యానం చేసింది" అని మరికొందరు వ్యంగ్యంగా అంటున్నారు. బిఎండబ్ల్యూ కారు లేకపోయినా బెంగళూరులో ట్రాఫిక్ జామ్ చేయగల సత్తా ఒక్క నాగుపాముకే ఉందని ఇంకొందరు ఫన్నీగా చెప్పుకొచ్చారు.


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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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