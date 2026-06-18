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Viral Video: కుక్కపిల్లను రోడ్డు దాటిస్తున్న పిల్లోడు.. వీడియో చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Viral Video: వీధి కుక్కలు, మూగజీవాల పట్ల కొంతమంది అత్యంత కర్కశంగా ప్రవర్తిస్తున్న ఈ రోజుల్లో, ఓ చిన్న బాలుడు శారీరక వైకల్యంతో బాధపడుతున్న ఓ కుక్కకు రోడ్డు దాటడానికి సహాయం చేసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

Ravi
By Ravi
Published on: 18 Jun 2026 8:22 PM IST
Viral Video
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Viral Video: కుక్కపిల్లను రోడ్డు దాటిస్తున్న పిల్లోడు.. వీడియో చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Viral Video: వీధిలో వెళ్లే మూగజీవాలపై అకారణంగా దాడి చేసేవారిని మనం రోజూ ఎక్కడో చోట చూస్తూనే ఉంటాం. కానీ, మానవత్వం ఇంకా బతికే ఉందని నిరూపించే కొన్ని సంఘటనలు కూడా అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వెలుగుచూస్తుంటాయి. తాజాగా ఇంటర్నెట్‌లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో నెటిజన్ల కళ్లను చెమ్మగిల్లేలా చేస్తోంది. శారీరక వైకల్యంతో బాధపడుతూ, నడవడానికి తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్న ఒక మూగజీవికి ఒక చిన్న బాలుడు ఎంతో ప్రేమగా సాయం చేసి సురక్షితంగా రోడ్డు దాటించిన తీరు ప్రతి ఒక్కరి మనసును కదిలిస్తోంది.

వైరల్ వీడియో ప్రకారం.. అత్యంత రద్దీగా ఉన్న ఒక ప్రధాన రహదారిపై వాహనాలు వేగంగా దూసుకుపోతున్నాయి. అదే సమయంలో, వెనుక కాళ్లు సరిగ్గా పనిచేయక వైకల్యంతో బాధపడుతున్న ఒక కుక్క ఆ రోడ్డు దాటడానికి ఎంతో భయపడుతూ, ఇబ్బంది పడుతూ ఉండటం వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వరుసగా వస్తున్న వాహనాల రద్దీకి భయపడి అది ఏమాత్రం ముందుకు అడుగు వేయలేక అలా నిస్సహాయంగా నిలబడిపోతుంది.

సరిగ్గా అదే సమయంలో అక్కడికి చేరుకున్న ఒక చిన్న బాలుడు ఆ కుక్క పడుతున్న అవస్థను నిశితంగా గమనించాడు. ఏమాత్రం సంకోచించకుండా, భయపడకుండా ఆ రద్దీ ట్రాఫిక్‌లోకి వెళ్లి ఆ మూగజీవికి అండగా నిలిచాడు. వేగంగా వస్తున్న వాహనాలను తన చేతులతో ధైర్యంగా సైగ చేస్తూ ఆపి, ఆ కుక్కను ఎంతో ప్రేమగా, మెల్లగా రోడ్డు అవతలి వైపునకు సురక్షితంగా చేర్చాడు. ఆ బాలుడి చేసిన పనిని అక్కడున్న వారంతా వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆ బాలుడిని ఒక రియల్ లైఫ్ హీరోలా ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇంత చిన్న వయసులో ఆ పిల్లాడికి మూగజీవాల పట్ల ఉన్న నిస్వార్థమైన ప్రేమ, సానుభూతి నిజంగా ప్రతి ఒక్కరికీ ఎంతో ఆదర్శప్రాయం అని వేలాది మంది నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తూ కామెంట్ చేస్తున్నారు.


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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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