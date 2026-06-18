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Viral: పాలు రూ. 450, టీ రూ. 900.. ఈ రేట్లు ఎక్కడో తెలిస్తే మీరూ అవాక్ అవుతారు.!

Bihar Milkman: అమెరికాలో లీటరు పాలు ధర అక్షరాలా నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఉంటుందని తెలుసుకున్న బీహార్‌కు చెందిన ఓ పాల వ్యాపారి ఇచ్చిన రియాక్షన్ ప్రస్తుతం నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

Ravi
By Ravi
Updated on: 18 Jun 2026 7:02 AM IST
Viral
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Viral: పాలు రూ. 450, టీ రూ. 900.. ఈ రేట్లు ఎక్కడో తెలిస్తే మీరూ అవాక్ అవుతారు.!

Bihar Milkman: సాధారణంగా మన దేశంలో లీటరు పాలు ధర ప్రాంతాన్ని బట్టి యాభై రూపాయల నుంచి ఎనభై రూపాయల వరకు ఉంటుంది. అదే అమెరికా లాంటి పాశ్చాత్య దేశాల్లో అయితే ఈ ధర మన కరెన్సీలో వందల రూపాయల్లో ఉంటుంది. అయితే, మన దేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే సామాన్యులకు విదేశాల్లో ఉండే ఈ భారీ ధరల వ్యత్యాసం గురించి పెద్దగా అవగాహన ఉండదు. సరిగ్గా ఇలాంటి విషయమే బీహార్‌కు చెందిన ఓ పాల వ్యాపారికి తెలియడంతో అతను ఇచ్చిన రియాక్షన్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. కంటెంట్ క్రియేటర్ ఒకడు బీహార్‌లోని ఒక గ్రామానికి వెళ్లి, అక్కడి స్థానిక పాల వ్యాపారితో సరదాగా ముచ్చటిస్తున్న క్రమంలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఆసక్తికరమైన సంఘటన నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది. అమెరికాలో పాల ధర గురించి ఆ వ్యాపారికి తెలిసిన వెంటనే అతని ముఖంలో కనిపించిన ఆశ్చర్యం ఈ వీడియోను ట్రెండింగ్‌లో నిలబెట్టింది.

వైరల్ వీడియో వివరాల ప్రకారం.. సదరు కంటెంట్ క్రియేటర్ ఆ పాల వ్యాపారిని పలకరించి పాలు లీటరు ఎలా ఇస్తున్నావని ఆరా తీశాడు. దానికి ఆ వ్యాపారి తన రెగ్యులర్ ధరను చెప్పాడు. అప్పుడు ఆ క్రియేటర్ అమెరికాలో లీటరు పాలు కొనాలంటే మన భారతీయ కరెన్సీ ప్రకారం అక్షరాలా నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు అవుతుందని చెప్పాడు. ఆ భారీ ధరను విన్న వెంటనే ఆ పాల వ్యాపారి ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యాడు. మన దగ్గర కేవలం యాభై, అరవై రూపాయలకు దొరికే పాలు అక్కడ అంత రేటు పలుకుతున్నాయా అని ఆశ్చర్యపోయాడు. వెంటనే ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఎంతో అమాయకంగా, అయితే అక్కడి ఆవులు, గేదెలు గడ్డికి బదులుగా ఇంకేమైనా బంగారంతో చేసినవి తింటాయా ఏంటి అని ప్రశ్నించాడు. అంతేకాకుండా, అంత ధర వస్తుందంటే ఇక్కడి నుంచి తన ఆవులను తీసుకుని అమెరికాకు వచ్చేయడం మంచిదనే ఉద్దేశ్యంతో సరదాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు నెటిజన్లను కడుపుబ్బా నవ్విస్తున్నాయి. ఆ వ్యాపారి మొహంలో కనిపించిన ఆ అమాయకత్వం ఈ వీడియోకు లక్షల్లో వ్యూస్ తెచ్చిపెట్టింది.

ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. ఆ పాల వ్యాపారి అడిగిన ప్రశ్న చాలా సహజంగా, ఫన్నీగా ఉందని చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు. మన రూపాయితో పోల్చి చూసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ ధర మనకు అంత భారీగా కనిపిస్తుందని ఆర్థిక విషయాలపై అవగాహన ఉన్నవారు వివరిస్తున్నారు.




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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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