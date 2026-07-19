Viral Video: డంబెల్ షేప్లో వాటర్ బాటిల్.. చూస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.. నెట్టింట రచ్చ
Viral Video: మార్కెట్లో సాధారణంగా కనిపించే వాటర్ బాటిళ్లకు భిన్నంగా, సెంట్రల్ ఆసియాలోని ఉజ్బెకిస్థాన్కు చెందిన ఒక కంపెనీ వినూత్నమైన ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చింది.
Viral Video: సాధారణంగా మనం వాటర్ బాటిళ్లను కేవలం నీళ్లు తాగడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం. మార్కెట్లో దొరికే బాటిళ్లన్నీ దాదాపు ఒకే ఆకారంలో, పరిమాణంలో ఉంటాయి. కానీ, సెంట్రల్ ఆసియా దేశమైన ఉజ్బెకిస్థాన్కు చెందిన ఒక వాటర్ బాటిల్ తయారీ కంపెనీ ఆలోచనా విధానం భిన్నంగా ఉంది. ఫిట్నెస్ను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో, వారు ఏకంగా డంబెల్ ఆకారంలోనే వాటర్ బాటిల్ను డిజైన్ చేసి మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు. ఈ వినూత్నమైన బాటిల్ను చూసిన ఒక వ్యక్తి వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది క్షణాల్లో వైరల్గా మారింది.
ఈ డంబెల్ షేప్ బాటిల్ కేవలం నీళ్లు తాగడానికి మాత్రమే కాకుండా, ఒక చిన్నపాటి వ్యాయామ పరికరంగా కూడా ఉపయోగపడుతుందని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు. ఈ బాటిల్ను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా శరీరానికి తగినంత నీరు అందడంతో పాటు, ఫిట్నెస్పై కూడా అవగాహన పెరుగుతుందని పలువురు నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. నిజానికి, ఆధునిక కాలంలో ఆరోగ్యంపై పెరుగుతున్న శ్రద్ధను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇటువంటి డిజైన్లు తీసుకురావడం అభినందనీయం.
కాగా, ఈ బాటిల్ చూడగానే చాలామంది దీనిని ఎక్కడ దొరుకుతుందని ఆరా తీస్తున్నారు. చిన్నపాటి ఆవిష్కరణలు కూడా ఏ విధంగా సోషల్ మీడియాలో ఆకర్షణగా మారుతాయో చెప్పడానికి ఈ వీడియో ఒక చక్కని ఉదాహరణ. ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్స్కు ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ కావడంతో, దీని డిజైన్ ఇప్పుడు అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ బాటిల్ మీకు ఎలా అనిపించింది.? ఇది మన దగ్గర కూడా అందుబాటులోకి వస్తే బాగుంటుందని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.