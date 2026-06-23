Home స్పెషల్స్Viral News: ఒక్క నిమిషం లంచ్ బ్రేక్ ఎక్కువైతే గంట ఎక్స్‌ట్రా పని.. ఆఫీస్ నోటీస్ వైరల్!

Viral News: ఒక్క నిమిషం లంచ్ బ్రేక్ ఎక్కువైతే గంట ఎక్స్‌ట్రా పని.. ఆఫీస్ నోటీస్ వైరల్!

Viral News: లంచ్ బ్రేక్ 30 నిమిషాల కంటే ఒక్క నిమిషం ఎక్కువ తీసుకున్నా.. రూపాయి జీతం లేకుండా గంటపాటు అదనంగా పని చేయాలంటూ ఓ ఆఫీస్ ఇచ్చిన నోటీసు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

Arun Chilukuri
Published on: 23 Jun 2026 11:04 AM IST
Viral News
X

Viral News: ఒక్క నిమిషం లంచ్ బ్రేక్ ఎక్కువైతే గంట ఎక్స్‌ట్రా పని.. ఆఫీస్ నోటీస్ వైరల్!

Viral News: కార్యాలయాల్లో పని ఒత్తిడి, పని-వ్యక్తిగత జీవితం (Work-Life Balance) మధ్య సమతుల్యతపై నిత్యం చర్చలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అయితే, తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఓ ఆఫీస్ నోటీసు ఉద్యోగుల హక్కులు, కార్పొరేట్ సంస్కృతిపై సరికొత్త వివాదానికి తెరలేపింది. ఉద్యోగులు తమ భోజన విరామాన్ని (Lunch Break) కేటాయించిన సమయం కంటే ఒక్క నిమిషం ఎక్కువ తీసుకున్నా.. గంటపాటు అదనంగా ఉచితంగా పని చేయాలన్నదే ఆ నోటీసు సారాంశం.

వైరల్ అవుతున్న నోటీసు ప్రకారం.. ఉద్యోగులకు కేవలం 30 నిమిషాలు మాత్రమే లంచ్ బ్రేక్ అనుమతిస్తారు. ఆ సమయాన్ని మించి తీసుకునే ప్రతి నిమిషానికి, సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత మరో 60 నిమిషాల పాటు ఎలాంటి వేతనం లేకుండా అదనంగా పనిచేయాల్సి ఉంటుంది.

"ఉదాహరణకు మీరు 31 నిమిషాలు లంచ్ బ్రేక్ తీసుకుంటే.. సాయంత్రం 6 గంటలకు వెళ్లాల్సిన మీరు, రాత్రి 7 గంటల వరకు ఆఫీస్‌లోనే ఉండి పని చేయాలి" అని ఆ నోటీసులో ఉదాహరణతో సహా వివరించారు. అంతేకాదు, చివర్లో "త్వరగా తినండి" (Eat quickly) అంటూ ఒక హెచ్చరిక కూడా జత చేయడం గమనార్హం.

ఈ నోటీసు ఎక్స్ (X)తో పాటు ఇతర ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో వైరల్‌గా మారడంతో నెటిజన్లు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు.

"ఇలాంటి నిబంధనలు చట్టబద్ధమేనా? ఒక్క నిమిషానికి గంటపాటు ఉచితంగా పని చేయించుకోవడం ఏంటి? మరి ఉద్యోగులు కూడా ఆఫీస్ టైమ్ దాటిన ప్రతి నిమిషానికి గంట అదనపు జీతం డిమాండ్ చేయాలి" అని ఒక యూజర్ వ్యంగ్యంగా స్పందించారు.

ఇలాంటి కఠినమైన, వేధింపులతో కూడిన నిబంధనల వల్లే తాము 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' ఉద్యోగాలను కోరుకుంటామని మరికొందరు వ్యాఖ్యానించారు.

అయితే ఈ వ్యవహారంలో కొందరు భిన్నంగా స్పందించారు. వ్యాపార యజమానులు కూడా సంస్థ కోసం ఎక్కువ సమయం శ్రమిస్తారని, ఉద్యోగులు కార్యాలయ సమయాలను ఖచ్చితంగా గౌరవించాల్సిన బాధ్యత ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.

కాగా, ఈ వైరల్ నోటీసులో ఎక్కడా సదరు కంపెనీ పేరు ప్రస్తావించలేదు. దీంతో ఇది నిజంగానే ఏదైనా సంస్థ జారీ చేసిందా? లేక సోషల్ మీడియాలో లైక్స్, వ్యూస్ కోసం ఎవరైనా సరదాగా సృష్టించారా? అనే అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి.

Office Lunch Break PolicyViral Office NoticeUnpaid Work Rule
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X