Viral: అలాంటోడే భర్తగా కావాలి.. యువతి పోస్టుకు నెట్టింట ట్రోల్స్
Viral: తనకు కాబోయే భర్త ఎలా ఉండాలో వివరిస్తూ ఒక యువతి సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన కఠినమైన షరతుల చిట్టా ప్రస్తుతం నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
Viral: పెళ్లి అనగానే యువతీ యువకులకు తమ కాబోయే జీవిత భాగస్వామి గురించి కొన్ని కలలు, అంచనాలు ఉండటం సహజం. కానీ, ఇటీవల ఒక యువతి తనకు కాబోయే భర్త ఎలా ఉండాలనే దానిపై పెట్టిన వింతైన షరతులు, డిమాండ్ల చిట్టా ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. తాను కోరుకున్న అన్ని లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తినే పెళ్లి చేసుకుంటానని సదరు యువతి చేసిన ఆసక్తికరమైన పోస్టు నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
ఆ పోస్టు వివరాల ప్రకారం, తనకు కాబోయే భర్తకు కనీసం నెలకు రూ. 2 లక్షల చొప్పున జీతం రావాలని, 6 అడుగుల ఎత్తుతో అందంగా ఉండాలని, అలాగే అతనికి వంట చేయడం కూడా కచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలని స్పష్టమైన షరతు విధించింది. ఇంతవరకు భౌతిక, ఆర్థికపరమైన లక్షణాలు బాగానే ఉన్నా, ఆమె పెట్టిన మరికొన్ని వింత కండిషన్లు చూసి నెటిజన్లు అవాక్కవుతున్నారు.
ఆ యువకుడికి ఎలాంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉండకూడదని, ఎక్కడికి వెళ్లినా తన అనుమతి తీసుకోవాలని, 24 గంటల పాటు తన లైవ్ లొకేషన్ ఎప్పటికప్పుడు తనతో పంచుకుంటూ ఉండాలని ఆ యువతి కఠినమైన షరతులు విధించింది. అంతేకాకుండా, తరచుగా తనను ఫారిన్ ట్రిప్స్ తీసుకెళ్లాలని కూడా ఆ డిమాండ్ల లిస్టులో ఆమె పేర్కొంది.
మరీ ఇంత వింతగా ఉన్న ఆమె డిమాండ్లను చూసి నెటిజన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఆశ్చర్యపోవడమే కాకుండా, సోషల్ మీడియాలో కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. అసలు నీకు తోడుగా ఉండే భర్త కావాలా? లేక మీ చేతిలో కీలుబొమ్మలా ఉండే ఒక బంధీ కావాలా? అంటూ ఆ యువతిని విపరీతంగా ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.