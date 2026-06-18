Viral: ఈ ఆటో డ్రైవర్ యమా స్మార్ట్ గురూ.! ఎందుకో తెలిస్తే మీరూ అవునని అంటారు..
Viral: టెక్నాలజీకి కేరాఫ్ అడ్రస్ అయిన బెంగళూరు నగరంలో ఆటో డ్రైవర్లు కూడా ఐటీ ఉద్యోగులకు ఏమాత్రం తీసిపోవడం లేదు.
Viral: సిలికాన్ వ్యాలీగా పేరుగాంచిన బెంగళూరులో టెక్నాలజీ వినియోగం ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ రోజువారీ జీవితంలో ఎదురయ్యే చిన్న చిన్న సంఘటనలు కూడా అద్భుతమైన సాంకేతికతకు అద్దం పడుతూ నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆశ్చర్యపరుస్తుంటాయి. సోషల్ మీడియాలో తరచుగా ట్రెండ్ అయ్యే 'పీక్ బెంగళూరు' మూమెంట్స్ కింద ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక ఆసక్తికరమైన వార్త వెలుగులోకి వస్తూనే ఉంటుంది.
సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు, టెక్ నిపుణులతో నిండి ఉండే ఆ నగరంలో ఆటో డ్రైవర్లు కూడా టెక్నాలజీని వాడుకోవడంలో ఏమాత్రం వెనుకబడటం లేదు. తాజాగా ఓ ప్రయాణికుడు ఆటో ఎక్కిన తర్వాత డబ్బులు చెల్లించే క్రమంలో ఎదురైన ఒక అనూహ్యమైన అనుభవం, డిజిటల్ ఇండియా ఏ స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందిందో కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తోంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
వివరాల్లోకి వెళితే, బెంగళూరులో ఓ వ్యక్తి తన గమ్యస్థానానికి చేరుకోవడానికి ఒక ఆటో ఎక్కాడు. ప్రయాణం పూర్తయిన తర్వాత డిజిటల్ పేమెంట్ చేయడానికి ఆ ప్రయాణికుడు ఆటో డ్రైవర్ను క్యూఆర్ కోడ్ అడిగాడు. సాధారణంగా డ్రైవర్లు తమ ఆటోలో అతికించిన స్టిక్కర్ను చూపిస్తారు, లేదా తమ మొబైల్ ఫోన్ తీసి అందులోని కోడ్ను స్కాన్ చేయమని చెబుతారు. కానీ ఆ ఆటో డ్రైవర్ మాత్రం వాటన్నింటికీ భిన్నంగా ఆలోచించాడు. ఏమాత్రం తడుముకోకుండా తన చేతికి పెట్టుకున్న స్మార్ట్వాచ్ను ఆన్ చేసి, అందులో పేమెంట్ క్యూఆర్ కోడ్ను ఓపెన్ చేసి ప్రయాణికుడి ముందు ఉంచాడు. డ్రైవర్ చేసిన ఆ పనికి ఆ ప్రయాణికుడు ఒక్కసారిగా అవాక్కయ్యాడు. టెక్నాలజీని ఇంత స్మార్ట్గా కూడా వాడుకోవచ్చా అని ఆశ్చర్యపోతూ, వెంటనే ఆ స్మార్ట్వాచ్ క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి పేమెంట్ పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత ఈ అనుభవాన్ని ఫొటో తీసి సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో అది కాస్తా వైరల్గా మారింది.
ఈ పోస్ట్ వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు రకరకాలుగా తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు. ఆటో డ్రైవర్ల స్మార్ట్ థింకింగ్ను ప్రశంసిస్తూ ఇది నిజమైన "పీక్ డిజిటల్ ఇండియా" అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఒకప్పుడు చేతిలో చిల్లర లేకపోతే ఆటో ఎక్కాలంటేనే భయపడే పరిస్థితి నుంచి, ఇప్పుడు కేవలం ఒక స్మార్ట్వాచ్ ద్వారా లావాదేవీలు పూర్తి చేసే స్థాయికి దేశం చేరుకోవడం డిజిటల్ విప్లవానికి నిదర్శనమని కొనియాడుతున్నారు.