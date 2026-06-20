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సమోసాలకు రంగులు పూస్తున్న వీడియో వైరల్.. అసలు నిజం ఇదే!

Samosa: ఇంటర్నెట్‌లో అప్పుడప్పుడు కొన్ని వీడియోలు అపోహలకు దారితీస్తుంటాయి. తాజాగా ఒక వ్యక్తి సమోసా ఆకారంలో ఉన్న వస్తువులకు రంగులు పూస్తున్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది.

Srinivas Rao
Published on: 20 Jun 2026 8:08 PM IST
Samosa
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సమోసాలకు రంగులు పూస్తున్న వీడియో వైరల్.. అసలు నిజం ఇదే!

Samosa: ఇంటర్నెట్‌లో అప్పుడప్పుడు కొన్ని వీడియోలు అపోహలకు దారితీస్తుంటాయి. తాజాగా ఒక వ్యక్తి సమోసా ఆకారంలో ఉన్న వస్తువులకు రంగులు పూస్తున్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది. ఇది ఆహార కల్తీకి సంబంధించిన వ్యవహారమని కొందరు ఆందోళన చెందగా, అసలు విషయం మరొకటి అని తేలింది. ఈ వీడియో వెనుక ఉన్న వాస్తవాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

వీడియోలో ఏముంది?

ఎక్స్‌ (ట్విట్టర్) వేదికగా షేర్ చేయబడిన ఈ వీడియోలో, ఒక వ్యక్తి నేలపై కూర్చుని సమోసాల వంటి ఆకారాలు కలిగిన వస్తువులకు బ్రష్‌తో రంగులు పూయడం కనిపిస్తుంది. ఆ వస్తువులలో కొన్ని పాలిపోయిన రంగులో ఉండగా, మరికొన్ని అచ్చం వేయించిన సమోసాల మాదిరిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ రంగులో ఉన్నాయి. ఆ వ్యక్తి పక్కనే రంగులు కలిపిన కప్పులు, పెయింటింగ్ కోసం సిద్ధంగా ఉన్న మరికొన్ని త్రిభుజాకారపు వస్తువులు ఉన్నాయి. వీటిని చూడగానే ఎవరికైనా ఇవి అచ్చం తినే సమోసాలే అని అనిపిస్తుంది.

కల్తీ ఆందోళనలు - నెటిజన్ల విశ్లేషణ

ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు, "సమోసాలలో కూడా కల్తీ మొదలైందా?" అంటూ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆహార పదార్థాలకు ఇలా రంగులు పూయడం ప్రమాదకరమని పలువురు విమర్శలు గుప్పించారు. అయితే, ఇదే సమయంలో చాలా మంది నెటిజన్లు దీనిని ఖండించారు. ఇవి తినే పదార్థాలు కావని, కేవలం అలంకరణ కోసం తయారు చేసిన కళాఖండాలని స్పష్టం చేశారు.

నిజానిజాలు ఏంటి?

ఈ వీడియోపై స్పందించిన నెటిజన్లు, ఇది ఒక కళాకారుడు చేస్తున్న పని అని, ఇవి మట్టి లేదా ఇతర పదార్థాలతో చేసిన నమూనాలు అని అభిప్రాయపడ్డారు. "ఇవి తినే సమోసాలు కావు, కేవలం ప్రదర్శన కోసం తయారు చేసినవి. ఫేక్ ఫ్రూట్స్ ఎలాగైతే అలంకరణ కోసం వాడతారో, ఇవి కూడా అలాంటివే," అని ఒకరు కామెంట్ చేశారు. "పాపం, అతడు ఎంతో నైపుణ్యంతో నిజమైన సమోసాలాగా వీటిని రూపొందించాడు, దానికి అభినందించాలి కానీ కల్తీ అని ముద్ర వేయకూడదు" అని మరొకరు తెలిపారు.

నిర్ధారణ లేని ఆరోపణలు

సదరు వీడియోలో కనిపిస్తున్నవి ఆహార పదార్థాలు అనేందుకు ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు. ఆ వ్యక్తి ఉపయోగిస్తున్న పనిముట్లు, రంగులు అన్నీ ఒక కళాకారుడి స్టూడియోలో ఉండే విధంగా ఉన్నాయి. దీనిని బట్టి ఇవి కేవలం ప్రదర్శన లేదా వ్యాపార ప్రకటనల కోసం తయారు చేసిన క్రాఫ్ట్ వస్తువులని స్పష్టమవుతోంది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి విషయాన్ని గ్రుడ్డిగా నమ్మకుండా, అసలు వాస్తవాలను తెలుసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం అని ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించింది.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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