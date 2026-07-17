Viral: అప్పు చేసి పప్పుకూడు అస్సలు వద్దు.! నెట్టింట యువకుడి సలహా వైరల్..
Viral: నేటి కాలంలో ఆడంబరాల కోసం అప్పులు చేసి ఈఎంఐ ఉచ్చులో పడిపోతున్న వారు ఎందరో ఉన్నారు. తాజాగా ఒక వ్యక్తి ఈ అంశంపై సోషల్ మీడియాలో చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
Viral: ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో క్రెడిట్ కార్డులు, ఈఎంఐ సదుపాయాలు విరివిగా అందుబాటులోకి రావడంతో ప్రజల జీవనశైలి మారిపోయింది. చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేకపోయినా, భారీ మొత్తంలో అప్పులు చేసి విలాసవంతమైన వస్తువులు, ఖరీదైన ఫోన్లు కొనుగోలు చేయడం ఒక ఫ్యాషన్గా మారిపోయింది. అయితే, ఇలాంటి ఆడంబరాల కోసం ఈఎంఐ ఉచ్చులో పడిపోయి ఆ తర్వాత ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్న వారు ఎందరో ఉన్నారు. తాజాగా ఒక వ్యక్తి సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్ట్, ఈ ఆర్థిక క్రమశిక్షణ లేమిపై అందరి దృష్టిని మళ్ళించింది.
ఆ వ్యక్తి తన వీడియోలో చాలా స్పష్టంగా ఒక విషయాన్ని చెప్పారు. గర్వం లేదా ఇతరులను మెప్పించడం కోసం అప్పులు చేసి ఖరీదైన వస్తువులను కొనడం కంటే, మన స్థోమతకు తగ్గట్టుగా జీవించడం ఎంతో ఉత్తమమని ఆయన సూచించారు. "ఏదైనా వస్తువును కొనడానికి మీ దగ్గర డబ్బు లేకపోతే, దానిని కొనకండి. అంతేకానీ ఈఎంఐ పేరుతో అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోవద్దు" అని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు ఆయన మాటల్లోని నిజాయితీని మెచ్చుకుంటున్నారు.
చాలామంది సోషల్ స్టేటస్ కోసం తమ నెలవారీ ఆదాయంలో సగానికి పైగా ఈఎంఐలకే చెల్లిస్తున్నారు. దీనివల్ల అత్యవసర సమయాల్లో చేతిలో డబ్బు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆ వ్యక్తి సలహా ప్రకారం, ఆడంబరాల కంటే ఆర్థిక స్వేచ్ఛ ముఖ్యం. మన బడ్జెట్కు అనుగుణంగా ఖర్చు చేయడం నేర్చుకుంటే, భవిష్యత్తులో ఎటువంటి ఆర్థిక భారం ఉండదు.
కాగా, ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. చాలామంది ఈ సలహాను తమ జీవితంలో పాటించాలని నిర్ణయించుకుంటున్నారు. మీరు కూడా అనవసరమైన అప్పులకు దూరంగా ఉండి, ఆర్థిక భద్రతను కాపాడుకోండి.