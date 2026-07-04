Viral: భర్త కనిపించట్లేదని పోలీసులకు కంప్లయింట్ ఇచ్చింది.. తీరా 45 రోజుల తర్వాత ఇంటిలోనే.!
Viral: ఉత్తరప్రదేశ్లో అత్యంత దారుణమైన ఘటన వెలుగుచూసింది. అదృశ్యమైన 45 రోజుల తర్వాత ఓ వ్యక్తి మృతదేహం వాళ్ల ఇంట్లోని బాత్రూమ్లో పాతిపెట్టి ఉండటాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు.
Viral: ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 'దృశ్యం' సినిమాను తలపించేలా జరిగిన ఒక అత్యంత దారుణమైన హత్యోదంతం తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చి స్థానికులను తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేసింది. కట్టుకున్న భర్తను అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేసిన ఒక భార్య, ఎవరికీ ఏమాత్రం అనుమానం రాకుండా ఆ మృతదేహాన్ని తమ సొంత ఇంట్లోని బాత్రూమ్లోనే గుట్టుచప్పుడు కాకుండా పాతిపెట్టిన దారుణ ఘటన యూపీలో చోటుచేసుకుంది.
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, సుమారు 45 రోజుల క్రితం ఆ ఇంటి యజమాని అయిన వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా కనిపించకుండా పోయాడు. అతను అదృశ్యమైనట్లుగా స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన మిస్సింగ్ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న క్రమంలో పోలీసులకు అతని భార్య ప్రవర్తనపై తీవ్ర అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి.
దీంతో అనుమానితురాలైన ఆ మహిళను అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులు తమదైన శైలిలో కఠినంగా విచారించగా విస్తుపోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి. భర్తను దారుణంగా చంపేసిన భార్య, ఆ శవాన్ని ఎవరికీ దొరకకుండా మాయం చేసేందుకు ఇంట్లోని బాత్రూమ్లో గొయ్యి తవ్వి అందులో పూడ్చిపెట్టినట్లు విచారణలో తేలింది.
పోలీసులు వెంటనే ఆ ఇంటికి చేరుకుని, బాత్రూమ్ను తవ్వి 45 రోజుల క్రితం పూడ్చిపెట్టిన ఆ భర్త మృతదేహాన్ని పూర్తిగా కుళ్లిపోయిన స్థితిలో వెలికితీశారు. అనంతరం పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని ఆసుపత్రికి తరలించి, నిందితురాలిని అరెస్టు చేశారు. ఏకంగా 45 రోజుల పాటు భర్త శవం ఉన్న ఇంట్లోనే ఆ మహిళ ఏమీ తెలియనట్లుగా సాధారణ జీవితం గడపడం చూసి స్థానికులు విస్మయానికి గురవుతున్నారు. ఈ దారుణ హత్యకు దారితీసిన కచ్చితమైన కారణాలపై పోలీసులు లోతైన విచారణ జరుపుతున్నారు.