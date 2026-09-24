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Viral News : విమానంలో దారుణం.. పక్క సీటులో వ్యక్తి అసభ్య ప్రవర్తన

Viral News : అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ 'యునైటెడ్ ఎయిర్‌లైన్స్' విమానంలో ఓ ప్రయాణికురాలికి అత్యంత విచారకరమైన, దిగ్భ్రాంతికరమైన అనుభవం ఎదురైంది.

G Krishna
Published on: 24 Sept 2026 1:22 PM IST
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United-Airlines-passenger-m

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Viral News : అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ 'యునైటెడ్ ఎయిర్‌లైన్స్' విమానంలో ఓ ప్రయాణికురాలికి అత్యంత విచారకరమైన, దిగ్భ్రాంతికరమైన అనుభవం ఎదురైంది. విమానం గాల్లో ఉండగా పక్క సీటులో కూర్చున్న ఓ వ్యక్తి తనవైపు చూస్తూ అసభ్యకరంగా (హస్తప్రయోగం) ప్రవర్తించాడని, ఈ విషయంపై ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ విమాన సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారని 25 ఏళ్ల బాధితురాలు ఆరోపించారు.

గాల్లో ఉండగా అసభ్య ప్రవర్తన

న్యూయార్క్‌లోని రోచెస్టర్ నుండి న్యూజెర్సీలోని న్యూయార్క్‌కు వెళ్తున్న ఉదయం 6 గంటల విమానంలో ఈ ఘటన జరిగింది. పిడియాట్రిక్ క్రైసిస్ థెరపిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్న సదరు బాధితురాలు విమానంలో ప్రయాణిస్తుండగా, పక్కనే ఉన్న వ్యక్తి ఆమె వైపే చూస్తూ అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం ప్రారంభించాడు. దీంతో తీవ్ర భయాందోళనకు గురైన ఆమె వెంటనే తన సీటు నుంచి లేచి వెళ్లి, విమాన సిబ్బందికి (క్యాబిన్ క్రూ) పరిస్థితిని వివరించారు.

పట్టించుకోని విమాన సిబ్బంది

ఫిర్యాదు అందుకున్న సిబ్బంది, ప్రయాణం మధ్యలో కొంతసేపు ఆమెను విమానంలో ఇతర ప్రదేశంలో నిలబడేందుకు అనుమతించారు. అయితే విమానంలో వేరే ఖాళీ సీట్లు లేవనే నెపంతో, ల్యాండింగ్ సమయానికి ఆమెను మళ్లీ అదే వ్యక్తి పక్కన ఉన్న పాత సీటులోనే కూర్చోవాలని ఆదేశించారు. తాను మళ్లీ అక్కడికి వెళ్లడానికి తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, ల్యాండింగ్ అయ్యే వరకు కొన్ని నిమిషాలు మాత్రమే కాబట్టి సర్దుకుపోవాలని ఒక ఫ్లైట్ అటెండెంట్ చెప్పినట్లు బాధితురాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ల్యాండింగ్ తర్వాత విమానాశ్రయం సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం

విమానం న్యూయార్క్ విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ అయిన తర్వాత కూడా యునైటెడ్ ఎయిర్‌లైన్స్ అధికారులు దీనిపై పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వలేదని ఆమె ఆరోపించారు. ఎయిర్‌పోర్ట్ ఏజెంట్‌ను కలసి ఫిర్యాదు చేయగా, "నేను దీనికి సంబంధించి ఏం చేయాలి? పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం నీ బాధ్యతే" అంటూ బాధ్యతారాహిత్యంగా మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. దాంతో ఆమె స్వయంగా యునైటెడ్ ఎయిర్‌లైన్స్ యాజమాన్యంతో పాటు ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (FAA), ఎఫ్‌బీఐ (FBI) అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

విచారణ ప్రారంభించిన యునైటెడ్ ఎయిర్‌లైన్స్

ఈ ఘటనపై తీవ్ర నిరసన వ్యక్తమవ్వడంతో యునైటెడ్ ఎయిర్‌లైన్స్ స్పందించింది. తమ ప్రయాణికులు, సిబ్బంది భద్రతకే అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తామని, ఈ వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ జరుపుతున్నామని సంస్థ ప్రతినిధి తెలిపారు. బాధిత మహిళతో మాట్లాడి, ఆమెకు జరిగిన విచారకరమైన అనుభవానికి క్షమాపణలు చెప్పినట్లు ఎయిర్‌లైన్స్ వెల్లడించింది.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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