Viral Video: బాబోయ్.! ఒకే ఇంట్లో 14 జంటల పెళ్లి.. ట్రాక్టర్లపై ఊరేగింపుగా వచ్చి షాకిచ్చారు..
నేటి రోజుల్లో పెళ్లి అంటే కోట్ల రూపాయల ఖర్చు, ఆడంబరాలు సర్వసాధారణం అయ్యాయి. కానీ మధ్యప్రదేశ్లో ఒకే ఉమ్మడి రైతు కుటుంబానికి చెందిన 14 మంది అన్నదమ్ములు, మేనల్లుళ్లు ఒకే మండపంలో పెళ్లి చేసుకుని సరికొత్త ఆదర్శాన్ని నెలకొల్పారు.
భారతీయ సంస్కృతిలో వివాహ వేడుకలకు ఎంతో విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. నేటి తరం యువత పెళ్లి అనగానే విలాసవంతమైన ఏర్పాట్లు, లక్షల రూపాయల ఖర్చుల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తోంది. కానీ మధ్యప్రదేశ్లోని సత్నా జిల్లాకు చెందిన ఒక ఉమ్మడి రైతు కుటుంబం మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా ఆలోచించింది. అనవసరమైన ఆడంబరాలకు ఏమాత్రం తావు లేకుండా, తమ కుటుంబంలోని 14 మంది యువకులకు ఒకే వేదికపై పెళ్లి నిశ్చయించి సమాజానికి ఒక మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు. ఈ వినూత్న నిర్ణయం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.
ఈ అరుదైన వివాహ వేడుకలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 14 మంది అన్నదమ్ములు, మేనల్లుళ్లు అందరూ ఒకే ముహూర్తానికి వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టారు. ప్రస్తుత రోజుల్లో ఒక్క పెళ్లి వేడుక జరిపించడానికే తల్లిదండ్రులు ఆర్థికంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది. అలాంటిది, ఈ రైతు కుటుంబం అందరూ కలిసి ఒకే మండపంలో సామూహికంగా పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడం ద్వారా వివాహ ఖర్చులను చాలా వరకు తగ్గించుకోగలిగింది. ఈ ఆర్థిక ప్రణాళిక మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఎంతో ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని చెప్పవచ్చు.
సాధారణంగా పెళ్లిళ్లలో వధూవరుల ఊరేగింపు కోసం ఖరీదైన కార్లను లేదా గుర్రపు బగ్గీలను అద్దెకు తీసుకుంటుంటారు. కానీ ఈ పెళ్లిలో వధూవరులు అందరూ తమ సొంత వ్యవసాయానికి ఉపయోగించే ట్రాక్టర్లపై మండపానికి తరలివచ్చారు. వేర్వేరు ట్రాక్టర్లను పెళ్లి కూతురు, పెళ్లి కొడుకుల కోసం ప్రత్యేకంగా రంగురంగుల పూలతో అలంకరించారు. రైతుల జీవనాధారమైన ట్రాక్టర్లపై వధూవరులు ఊరేగింపుగా రావడం ఈ పెళ్లి వేడుకలోనే అత్యంత ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ వినూత్నమైన వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది.
ఒకే వరుసలో వరుసగా వస్తున్న ట్రాక్టర్లపై పెళ్లి జంటలు కూర్చుని ఉండటం, చుట్టూ బంధుమిత్రుల కోలాహలం ఈ వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇంటర్నెట్లో ఈ దృశ్యాలు చూసిన నెటిజన్లు ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. సాంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తూనే, ఆధునిక ఆడంబరాలకు చెక్ పెట్టిన ఈ పెళ్లి వీడియోకు సోషల్ మీడియాలో లైకులు, షేర్ల వర్షం కురుస్తోంది. సమాజంలో ఎవరినో మెప్పించడానికి అప్పులు చేసి పెళ్లిళ్లు చేసుకునే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో, ఈ రైతు కుటుంబం చేసిన ప్రయత్నం నిజంగా అభినందనీయం. ఆర్భాటాలకు దూరంగా ఉంటూ వారు ఒక సరికొత్త సంప్రదాయానికి ఇక్కడ శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ పెళ్లిని చూసిన ప్రతీ ఒక్కరూ వధూవరులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ నెట్టింట ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇలాంటి పొదుపుతో కూడిన సామూహిక వివాహాలు మరిన్ని జరగాలని ఆశిద్దామని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.