Viral Video : ప్రెసిడెంట్ అయినా.. భార్య ముందు భర్తే.. వీడియో వైరల్..!
Viral Video : ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాజకీయ నాయకులు సాధారణంగా ఎంతో హుందాగా, కాస్త గంభీరంగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. కానీ, తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న
Viral Video : ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాజకీయ నాయకులు సాధారణంగా ఎంతో హుందాగా, కాస్త గంభీరంగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. కానీ, తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక చిన్న వీడియో నెటిజన్ల మనసులను గెలుచుకుంటోంది. సౌత్ కొరియా అధ్యక్షుడు లీ జే-మ్యూంగ్ (Lee Jae-myung) తన భార్యతో కలిసి మార్కెట్కు వెళ్లినప్పుడు జరిగిన ఒక క్యూట్ ఇన్సిడెంట్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తోంది. భార్య వస్తువు ధర అడగ్గానే, భర్త వెనుకాముందూ ఆలోచించకుండా జేబులోంచి పర్స్ తీసిన ఈ వీడియో చూసి "ఎవరైనా భార్యల దగ్గర భర్తలే" అంటూ నెటిజన్లు సరదాగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
సాధారణ మార్కెట్లో సడన్ సర్ప్రైజ్
ఈ వైరల్ క్లిప్ జూన్ 25న సౌత్ కొరియాలోని సువాన్ నగరంలో గల చారిత్రాత్మక 'పాల్దాల్మున్ మార్కెట్' (Paldalmun Market) లో జరిగింది. ప్రెసిడెంట్ లీ జే-మ్యూంగ్ తన భార్య, దేశ ప్రథమ మహిళ కిమ్ హై-క్యుంగ్తో కలిసి ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా హఠాత్తుగా ఈ సాంప్రదాయ మార్కెట్ను సందర్శించారు. అక్కడ ఉన్న స్థానిక వ్యాపారులతో సాధారణ పౌరుల్లా ముచ్చటిస్తూ, మార్కెట్ వీధుల్లో నడుచుకుంటూ వెళ్లారు. దారిలో కనిపించిన స్థానికులను పలకరిస్తూ ఎంతో సరళంగా గడిపారు.
ఆ కొన్ని సెకన్ల మ్యాజిక్
ఈ పర్యటనలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన ఆ క్షణం కేవలం కొన్ని సెకన్ల పాటు మాత్రమే జరిగింది. ప్రథమ మహిళ కిమ్ హై-క్యుంగ్ రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఒక దుకాణం దగ్గర ఆగి, అక్కడ ఉన్న ఒక వస్తువును చూసి "దీని ధర ఎంత?" అని షాప్ కీపర్ని అడిగారు. అంతే, ఆ ప్రశ్న పూర్తి కాకముందే.. పక్కనే ఉన్న ప్రెసిడెంట్ లీ జే-మ్యూంగ్ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా అప్పటికే జేబులోంచి పర్స్ తీసి డబ్బులు చెల్లించడానికి రెడీ అయిపోయారు. భార్య ఏదైనా వస్తువు వైపు ఇష్టంగా చూస్తే చాలు, బిల్ కట్టడానికి భర్త ఇన్స్టింక్టివ్గా (సహజంగా) స్పందించే తీరును ఈ వీడియో ప్రతిబింబించింది.
ఫిదా అవుతున్న నెటిజన్లు
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది. ఎంత దేశాధ్యక్షుడైనా.. భార్యతో కలిసి షాపింగ్కు వెళ్లినప్పుడు ఒక సాధారణ భర్తలాగే ప్రవర్తించారంటూ నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు. కేవలం అధికారిక పర్యటనలా కాకుండా, స్థానిక చిన్న వ్యాపారులను ఆదరిస్తూ వారి దగ్గర స్వయంగా కొనుగోలు చేయడం గొప్ప విషయమని కొనియాడుతున్నారు.
ఈ పర్యటనలో ప్రెసిడెంట్ దంపతులు స్థానిక రుచులైన బుక్వీట్ చిప్స్, పఫ్డ్ రైస్, ఎండిన చిన్న అక్టోపస్, స్క్విడ్, డోనట్స్, పీనట్ స్నాక్స్ , చెస్ట్నట్ బ్రెడ్ వంటి రకరకాల వస్తువులను కొనుగోలు చేశారు. తాము కొన్న స్నాక్స్ను దారిలో కలిసిన స్థానిక ప్రజలకు కూడా తినిపించి వారిని ఆనందపరిచారు. ఈ చిన్న సంఘటన సౌత్ కొరియా సరిహద్దులు దాటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న రీడర్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.