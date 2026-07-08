కోకాకోలా కాదు ఇది.. ఒకప్పుడు 'కొకైన్' కోలా.. ఈ స్టోరీ విన్నారంటే స్టన్ అవ్వాల్సిందే
Coca-Cola: ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పాపులర్ కూల్ డ్రింక్స్లో ఒకటైన కోకాకోలాలో ఒకప్పుడు 'కొకైన్' ఉండేదని మీకు తెలుసా?
Coca-Cola: ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పాపులర్ కూల్ డ్రింక్స్లో ఒకటైన కోకాకోలాలో ఒకప్పుడు నిజంగానే కొకైన్ ఉండేదని మీకు తెలుసా? వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఇది అక్షరాలా నిజం.
1886 వ సంవత్సరంలో జాన్ పెంబర్టన్ అనే వ్యక్తి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కోకాకోలా డ్రింక్ను తయారు చేశాడు. అయితే, ప్రారంభంలో దీనిని ఒక కూల్ డ్రింక్లా కాకుండా.. అలసట, తలనొప్పిని పోగొట్టే ఒక టానిక్గా ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా ప్రమోట్ చేశారు. ఈ డ్రింక్ తయారీలో ప్రధానంగా 'కోకా లీఫ్'ను కలపడం వల్ల, సహజంగానే ఆ డ్రింక్లో చాలా చిన్న మొత్తంలో కొకైన్ శాతం ఉండేది.
అయితే, కాలక్రమేణా ప్రజల్లో దీనిపై భయాందోళనలు మొదలయ్యాయి. 1903వ సంవత్సరం నాటికి ఈ కొకైన్ డ్రగ్ వాడటం వల్ల ఆరోగ్యపరంగా అనేక సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయన్న ఆందోళనలు తీవ్రంగా మొదలుకావడంతో, కోకాకోలా కంపెనీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అప్పటినుంచి డ్రింక్ తయారీలో కొకైన్ను పూర్తిగా తొలగించి, ఆ స్థానంలో కెఫిన్, షుగర్తో దానిని రీప్లేస్ చేసి మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చింది. అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు అదే ఫార్ములాతో కోకాకోలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమ్ముడవుతోంది.