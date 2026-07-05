Viral: అరే ఏంట్రా ఇది.! బైక్కు ఏకంగా రూ. 5 లక్షలకుపైగా చలాన్లు.. ఎక్కడో తెలుసా.?
Viral: ఒకే బైక్పై ఏకంగా 63 పెండింగ్ చలాన్లు, వాటి మొత్తం చూస్తే ఏకంగా రూ. 5 లక్షలకు పైగా.. ఈ విస్తుపోయే ఘటన హరియాణాలోని గురుగ్రామ్లో వెలుగుచూసింది.
Viral: సాధారణంగా మనం ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే వందల్లో లేదా మహా అయితే వేలల్లో చలాన్లు పడుతుంటాయి. ఆ చలాన్ల మొత్తాన్ని చూసే చాలామంది భయపడిపోయి వెంటనే కట్టేస్తుంటారు. కానీ, ఒకే బైక్పై ఏకంగా 63 పెండింగ్ చలాన్లు ఉండటం, ఆ చలాన్ల మొత్తం ఏకంగా ఐదున్నర లక్షల రూపాయలకు పైగా ఉండటం మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా? ఈ విస్తుపోయే ఘటన హరియాణా రాష్ట్రంలోని గురుగ్రామ్లో తాజాగా వెలుగు చూసింది.
గురుగ్రామ్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆర్టెమిస్-అంబేద్కర్ చౌక్ వద్ద రెగ్యులర్ వాహనాల తనిఖీ చేపట్టారు. ఈ చెకింగ్ సమయంలో ఒక బైకర్ను ఆపి డాక్యుమెంట్స్ చూపించమని అడిగారు. కానీ ఆ వ్యక్తి తన వద్ద ఎలాంటి సరైన పత్రాలు లేవని చెప్పడంతో, వెంటనే పోలీసులు ఆ బైక్ నంబర్ ఆధారంగా సిస్టమ్లో చెక్ చేశారు. ఆ బైక్పై ఉన్న చలాన్ల లిస్ట్ చూసి పోలీసులు అవాక్కయ్యారు.
ఆ బైక్పై హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణించడం, వాలిడ్ ఇన్సూరెన్స్, పొల్యూషన్ సర్టిఫికెట్ లేకపోవడం లాంటి వివిధ రకాల ట్రాఫిక్ రూల్స్ అతిక్రమించినందుకు గానూ ఏకంగా 63 చలాన్లు విధించారని తేలింది. వీటన్నింటికి సంబంధించిన జరిమానా మొత్తం ఏకంగా రూ. 5,45,500 ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ భారీ మొత్తంలో పెండింగ్ చలాన్లు ఉన్నందుకు గానూ మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం వెంటనే ఆ బైక్ను పోలీసులు సీజ్ చేశారు. ఈ వార్త ఇప్పుడు నెట్టింట తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.