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Viral Video: షాప్‌లోకి బిచ్చగాడు వచ్చాడని వదిలేశారు.. తీరా చూస్తే కొద్దిసేపటికే.!

Viral Video: కర్ణాటకలోని బెళగావిలో ఒక షాకింగ్ చోరీ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

Ravi
By Ravi
Published on: 17 July 2026 5:56 PM IST
Viral Video
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Viral Video: షాప్‌లోకి బిచ్చగాడు వచ్చాడని వదిలేశారు.. తీరా చూస్తే కొద్దిసేపటికే.!

Viral Video: కర్ణాటకలోని బెళగావిలో ఒక షాకింగ్ చోరీ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. బిచ్చగాడి వేషధారణలో ఒక వ్యక్తి షాపులోకి వచ్చి, ఎవరూ లేని సమయంలో ఏకంగా రూ. 1.5 లక్షల విలువైన ఖరీదైన ఫోన్‌ను అపహరించాడు.

రోజురోజుకూ దొంగలు తమ వేషధారణలను మార్చుకుంటూ సరికొత్త పద్ధతుల్లో దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు. సామాన్యుల కంట పడకుండా, ఎవరూ అనుమానించని విధంగా బిచ్చగాళ్ల వేషధారణలో వచ్చి ప్రజలను మోసం చేయడం సర్వసాధారణం అయిపోయింది. తాజాగా కర్ణాటకలోని బెళగావి ప్రాంతంలో జరిగిన ఒక ఘటన చూస్తే ఎవరైనా సరే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ఒక వ్యక్తి బిచ్చగాడిలా అడుక్కునే నెపంతో షాపులోకి ప్రవేశించి, అందరూ చూస్తుండగానే అత్యంత చాకచక్యంగా రూ. 1.5 లక్షల విలువైన ఖరీదైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను దొంగిలించాడు.

ఈ దొంగతనం జరిగిన తీరు చూస్తే అతను ఒక ప్రొఫెషనల్ దొంగ అని స్పష్టమవుతోంది. షాపులో కస్టమర్లు ఉన్న సమయంలోనే చాలా నిశ్శబ్దంగా లోపలికి వచ్చిన ఆ వ్యక్తి, షాపు యజమాని పనిలో బిజీగా ఉండటాన్ని గమనించాడు. ఎవరూ గమనించడం లేదని నిర్ధారించుకున్న వెంటనే, కౌంటర్‌పై ఉన్న అత్యంత ఖరీదైన ఫోన్‌ను తన సంచీలో వేసేసుకున్నాడు. ఏమీ తెలియనట్లుగా అక్కడి నుండి చాలా ప్రశాంతంగా బయటకు నడిచి వెళ్ళిపోయాడు. తర్వాత యజమాని ఫోన్ కనిపించకపోవడంతో సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలించగా, ఆ వ్యక్తి చేసిన దొంగతనం బయటపడింది.

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఒక బిచ్చగాడిలా వచ్చి ఇంత పెద్ద దొంగతనం చేయడం పట్ల షాపు యజమాని తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. బాధితుడు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, కేసు నమోదు చేసుకున్న అధికారులు సీసీటీవీ ఆధారంగా దొంగ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. నగరాల్లో ఇలాంటి అపరిచిత వ్యక్తులు షాపుల్లోకి వచ్చినప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు వ్యాపారులను హెచ్చరిస్తున్నారు.

కాగా, అపరిచిత వ్యక్తుల పట్ల ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత సురక్షితం. ముఖ్యంగా విలువైన వస్తువులను కౌంటర్లలో పర్యవేక్షణ లేకుండా ఉంచడం వల్ల దొంగలకు సులువైన అవకాశాలు దొరుకుతాయి. ఇటువంటి దొంగతనాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంటూ మీ ఆస్తులను భద్రంగా కాపాడుకోండి.


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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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