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Viral News: సొరచేపల మధ్య ప్రేమికుడి వినూత్న విన్నపం.. గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన ప్రియురాలు.!

Viral News: సాధారణంగా పెళ్లి ప్రపోజల్ అనగానే రొమాంటిక్ క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్, పూల తోటలు లేదా అందమైన బీచ్ ప్రాంతాలు గుర్తుకొస్తాయి. ప్రియురాలి ముందు

G Krishna
Published on: 24 Sept 2026 4:24 PM IST
Viral News
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Viral News: సొరచేపల మధ్య ప్రేమికుడి వినూత్న విన్నపం.. గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన ప్రియురాలు.!

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Viral News: సాధారణంగా పెళ్లి ప్రపోజల్ అనగానే రొమాంటిక్ క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్, పూల తోటలు లేదా అందమైన బీచ్ ప్రాంతాలు గుర్తుకొస్తాయి. ప్రియురాలి ముందు మోకాళ్లపై నిలబడి ఉంగరం తొడిగే దృశ్యాలను మనం తరచూ చూస్తుంటాం. కానీ ఒక బ్రిటీష్ యువకుడు మాత్రం అందరిలా కాకుండా తన ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి అత్యంత సాహసోపేతమైన, అరుదైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు. డైవింగ్ సూట్, స్కూబా గేర్ ధరించి.. ఏకంగా పదునైన పళ్లతో ఈదే భయంకరమైన సొరచేపల (షార్క్స్) మధ్య నీటి అడుగున తన గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌కు వినూత్నంగా ప్రపోజ్ చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు.

సొరచేపల మధ్య ప్రపోజ్ వెనుక అసలు కథ

బ్రిటన్‌లోని బకింగ్‌హామ్‌షైర్‌కు చెందిన జేమ్స్ వాల్ష్, తన ప్రియురాలు పేజ్ కుక్‌ను వివాహం చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. అయితే ఈ క్షణాన్ని జీవితాంతం గుర్తుండిపోయేలా, ఎవరూ ఊహించని రీతిలో ప్లాన్ చేయాలనుకున్నాడు. పేజ్ కుక్‌కు సొరచేపలు (షార్క్స్) అంటే ఎంతో ఇష్టం.

అందుకే ఆమెకు ఇష్టమైన జీవుల సమక్షంలోనే ప్రేమను వ్యక్తపరచాలని నిర్ణయించుకుని, లింకన్‌షైర్‌లోని 'స్కెగ్నెస్ అక్వేరియం'ను వేదికగా ఎంచుకున్నాడు. ఈ ప్లాన్ కోసం ముందస్తుగానే అక్వేరియం యాజమాన్యాన్ని సంప్రదించిన జేమ్స్, సెప్టెంబర్ 10న వారి సహాయంతో ఈ అండర్ వాటర్ ప్రపోజల్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశాడు.

నీటి అడుగున స్పెషల్ సైన్ బోర్డు.. ప్రియురాలి సమాధానం ఏంటంటే?

స్కూబా డైవింగ్ కోసం వచ్చిన సాధారణ పర్యాటకుల బృందం నుంచి జేమ్స్, పేజ్‌లను అక్వేరియం సిబ్బంది చాకచక్యంగా వేరు చేశారు. నీటి అడుగున స్కూబా గేర్లతో ఇద్దరూ మోకాళ్లపై నిలబడిన సమయంలో సిబ్బంది సహాయంతో జేమ్స్ "విల్ యూ మ్యారీ మీ?" (నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా?) అని రాసి ఉన్న ఒక ప్రత్యేక బోర్డును ప్రదర్శించాడు.

ఈ అనూహ్య పరిణామంతో తీవ్ర ఆశ్చర్యానికి గురైన పేజ్, ఆనందంతో తన స్కూబా మాస్క్‌పై చేయి వేసుకుని మురిసిపోయింది. ఆ తర్వాత నీటి అడుగున చేతి వేళ్లతో "ఓకే" అని సైగ చేసి జేమ్స్ ప్రపోజల్‌కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసింది. అనంతరం నీటి లోపలే ఇద్దరూ ఒకరినొకరు కౌగిలించుకుని తమ నిశ్చితార్థాన్ని జరుపుకున్నారు.

'నా జీవితంలోనే అత్యుత్తమ రోజు'.. అక్వేరియం శుభాకాంక్షలు

ఈ వినూత్న అనుభవంపై పేజ్ స్పందిస్తూ.. "ఇది నా జీవితంలోనే అత్యుత్తమ రోజు. స్కూబా డైవింగ్ చేయడం, సొరచేపలతో ఈత కొట్టడం నా డ్రీమ్. అలాంటిది నా ప్రియుడు చేసిన ప్రపోజల్ చూసి ఆనందంలో నేను షార్క్ ట్యాంక్‌లో ఉన్నాననే విషయాన్ని కూడా కాసేపు మర్చిపోయాను" అని ఉద్వేగానికి లోనైంది.

ఈ అడ్రినలిన్ నిండిన వినూత్న ప్రేమ ప్రతిపాదనపై స్కెగ్నెస్ అక్వేరియం ప్రతినిధి జేమీ ఎల్విడ్జ్ స్పందిస్తూ, ఇది అత్యంత విలక్షణమైన ప్రపోజల్ అని ప్రశంసించారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా నీటి అడుగున ఉన్న కొత్త జంట ఫోటోను షేర్ చేస్తూ అక్వేరియం యాజమాన్యం వారికి ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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