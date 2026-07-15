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Viral: కారు లేదు.. ఫ్లాట్ లేదు.. జీతం 25 వేలు! పెళ్లాం కావాలంటూ పూణే యువకుడి వినూత్న పెళ్లి ప్రకటన

నేటి రోజుల్లో పెళ్లి సంబంధాలు కుదరాలంటే అమ్మాయిల తరపువాళ్లు అబ్బాయికి సొంత ఇల్లు, కారు, లక్షల్లో జీతం ఆశిస్తున్నారు. కానీ పూణేకు చెందిన ఒక యువకుడు తనకు కారు, ఫ్లాట్ లేవని, జీతం కేవలం 25 వేలేనని ఏకంగా రోడ్డుపై పెద్ద బిల్ బోర్డ్ ద్వారా ఇచ్చిన పెళ్లి ప్రకటన నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

Ravi
By Ravi
Published on: 15 July 2026 8:02 PM IST
Viral
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Viral: కారు లేదు.. ఫ్లాట్ లేదు.. జీతం 25 వేలు! పెళ్లాం కావాలంటూ పూణే యువకుడి వినూత్న పెళ్లి ప్రకటన 

Viral: ప్రస్తుత రోజుల్లో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టడం అనేది యువతీ యువకులకు ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. మరీ ముఖ్యంగా అబ్బాయిల విషయానికి వస్తే, మ్యాట్రిమోనీ సైట్లలో ప్రొఫైల్ పెట్టగానే అమ్మాయిల తరపువాళ్లు చూసే మొదటి విషయం.. అబ్బాయి జీతం ఎంత? సొంత ఫ్లాట్ ఉందా? విలాసవంతమైన కారు ఉందా? అని. ఈ ఆధునిక సమాజంలో సాదాసీదా ఉద్యోగం చేసే మధ్యతరగతి యువకులకు పిల్లను వెతికి పట్టుకోవడం గగనమైపోతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల మధ్య, పూణే నగరానికి చెందిన ఒక యువకుడు చేసిన వినూత్నమైన ప్రయత్నం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా సామాజిక మాధ్యమాలలో విపరీతమైన చర్చకు దారితీసింది. అతను తన పెళ్లి కోసం ఎంచుకున్న మార్గం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.

సాధారణంగా పెళ్లి ప్రకటనలను పేపర్లలోనో లేదా మ్యాట్రిమోనీ వెబ్‌సైట్లలోనో ఇస్తుంటారు. కానీ ఈ పూణే యువకుడు ఏకంగా నగరంలోని ఒక ప్రధాన రహదారి పక్కన పెద్ద హోర్డింగ్ లేదా బిల్ బోర్డ్ ఏర్పాటు చేసి తన పెళ్లి ప్రకటనను బహిరంగంగా ప్రదర్శించాడు. ఆ బిల్ బోర్డ్‌పై రాసి ఉన్న విషయాలు చూసి వాహనదారులు, స్థానికులు ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. "నాకు సొంత కారు లేదు, ఉండేందుకు సొంత ఫ్లాట్ కూడా లేదు.. నా నెల జీతం కేవలం 25 వేల రూపాయలు మాత్రమే.. నాకు వధువు కావాలి" అంటూ చాలా నిజాయితీగా, ఎటువంటి ఆడంబరాలు లేకుండా అందులో రాసుకొచ్చాడు.

ఈ విలక్షణమైన హోర్డింగ్ ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షం కాగానే నిమిషాల్లో వైరల్‌గా మారాయి. నెటిజన్లు దీనిపై రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. నేటి రోజుల్లో అందరూ తమ హోదాను అబద్ధాలు చెప్పి మరీ పెంచుకుంటుంటే, ఈ యువకుడు తనకు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ఎంత నిజాయితీగా ప్రకటించాడో అని చాలామంది అతని ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటున్నారు. మరికొందరేమో ఇదొక వినూత్నమైన మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ అని, పెళ్లి సంబంధాల కోసం ఇంతలా తెగించాలా అంటూ సరదాగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఈ పోస్టర్ పూణే వాసులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. కాగా, పెళ్లి అనే జీవితకాల బంధానికి డబ్బు, ఆస్తుల కంటే భాగస్వాముల మధ్య ఉండే నిజాయితీ, నమ్మకమే ముఖ్యమని ఈ ప్రకటన నిరూపిస్తోంది. సమాజంలో ఇతరులను మెప్పించడానికి అప్పులు చేసి గొప్పలు చెప్పుకునే వారి కంటే, ఇలా నిజాన్ని ఒప్పుకున్న ఈ యువకుడికి త్వరలోనే మంచి మనసున్న జీవిత భాగస్వామి లభించాలని ఆశిద్దాం.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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