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Viral: నెలకు రూ. 90 వేల జీతం.! అయినా 15 లక్షల అప్పు.. అసలు కారణాలు ఇవే..

Viral: పూణేకు చెందిన ఒక వ్యక్తి తన తండ్రి సర్జరీ కోసం తీసుకున్న అప్పుల వల్ల ఎలా రూ.15 లక్షల రుణ ఊబిలో కూరుకుపోయాడో వివరిస్తూ, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అడ్వైజర్ వివేక్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన కథనం ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది.

Ravi
By Ravi
Published on: 8 July 2026 2:34 PM IST
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Viral: నెలకు రూ. 90 వేల జీతం.! అయినా 15 లక్షల అప్పు.. అసలు కారణాలు ఇవే..

Viral: ఒక మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఒక కుటుంబంపై ఎంతటి ఆర్థిక భారాన్ని మోపుతుందో చెప్పడానికి పూణేకు చెందిన ఒక వ్యక్తి ఉదంతం నిదర్శనంగా నిలిచింది. రూ. 90,000 నెలవారీ వేతనం ఉన్నప్పటికీ, సరైన ఆర్థిక ప్రణాళిక లేకపోవడం, అనుకోని వైద్య ఖర్చులు ఎలా ఒక వ్యక్తిని రూ. 15 లక్షల రుణ ఊబిలోకి నెట్టేశాయో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అడ్వైజర్ వివేక్ లింక్డ్‌ఇన్ వేదికగా వెల్లడించారు.

ఆర్థిక సంక్షోభం ఎలా మొదలైంది?

36 ఏళ్ల ఆ మేనేజర్ ఆదాయం రూ. 90,000 కాగా, ఇంటి ఖర్చులకే దాదాపు రూ. 82,000 ఖర్చయ్యేది. సరిగ్గా అదే సమయంలో తండ్రికి అవసరమైన రూ. 5 లక్షల అత్యవసర సర్జరీ కోసం 14 శాతం వడ్డీతో వ్యక్తిగత రుణం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. దీనివల్ల నెలకు రూ. 13,663 ఈఎంఐ భారం పెరిగింది.

రుణాల సుడిగుండం:

పెరిగిన ఈఎంఐ భారం వల్ల రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా ఆదాయం సరిపోక, క్రెడిట్ కార్డుపై ఆధారపడాల్సి వచ్చింది. క్రెడిట్ కార్డు బకాయిలు దాదాపు రూ. 4 లక్షలకు చేరుకుని, 40 శాతం వార్షిక వడ్డీతో పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చాయి. అప్పులను సర్దుబాటు చేయడానికి మరో రూ. 6 లక్షల రుణం తీసుకున్నా, క్రెడిట్ స్కోరు పడిపోవడం వల్ల అది 18 శాతం అధిక వడ్డీకి దారితీసింది. ఫలితంగా, మొత్తం అప్పు రూ. 15 లక్షలు దాటగా, నెలవారీ ఈఎంఐలు అతని చేతికి వచ్చే జీతంలో 57 శాతం(రూ. 51,000)కి చేరుకున్నాయి.

నిపుణుల హెచ్చరికలు:

ఈఎంఐలు ఆదాయంలో 40 శాతం మించితే అది ప్రమాద సంకేతంగా భావించాలని వివేక్ సూచించారు. క్రెడిట్ కార్డులు 35-40 శాతం వరకు వడ్డీని వసూలు చేస్తాయి, కాబట్టి వాటి వినియోగం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అత్యవసర నిధి ఉండటం వల్ల ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో అప్పుల ఊబిలో పడకుండా తప్పించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అప్పులను తీర్చడానికి అత్యధిక వడ్డీ రేటు ఉన్న రుణాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, కొత్త అప్పులు చేయకుండా ఉండాలని సూచించారు. ముందుచూపుతో కూడిన ఆర్థిక ప్రణాళికే ఇలాంటి ఆర్థిక విపత్తుల నుండి మనల్ని రక్షించగలదని ఈ ఘటన స్పష్టం చేస్తోంది.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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