Viral Video: ఏంటీ.! అద్దె ఫ్లాట్కు ఇంత పెట్టాలా.. నెట్టింట వీడియో వైరల్..
Viral Video: నోయిడా వంటి నగరాల్లో ఇల్లు కొనడం అంటేనే పెద్ద సవాలుగా మారింది. తాజాగా నోయిడాకు చెందిన ఒక యువకుడు తనకు కోటి రూపాయల బడ్జెట్ ఉన్నా, మంచి ఫ్లాట్ దొరకడం లేదని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు.
Viral Video: ప్రస్తుత రోజుల్లో మెట్రో నగరాల్లో సొంతింటి కలను నిజం చేసుకోవడం సామాన్యులకు ఒక పెద్ద కలగానే మిగిలిపోతోంది. మరీ ముఖ్యంగా నోయిడా వంటి నగరాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. కోటి రూపాయల బడ్జెట్ ఉన్నా సరే, ఆశించిన స్థాయిలో ఒక మంచి ఫ్లాట్ దొరకడం లేదని ఒక యువకుడు సోషల్ మీడియాలో తన బాధను వ్యక్తం చేశాడు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై తీవ్ర చర్చకు దారితీస్తోంది.
నోయిడాలో ఫ్లాట్ల కోసం వెతుకుతున్న ఆ యువకుడు, తన బడ్జెట్ కోటి రూపాయలు అని స్పష్టం చేశాడు. అయితే, తాను చూసిన ప్రాజెక్టులన్నీ క్వాలిటీ పరంగా లేదా లొకేషన్ పరంగా సంతృప్తినివ్వడం లేదని వీడియోలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. కోటి రూపాయల ఖర్చు పెట్టినా, సరైన సౌకర్యాలు లేని పాతబడ్డ ఫ్లాట్లు వస్తున్నాయని, ఒకవేళ మంచి ప్రాజెక్ట్ దొరికినా అది తన బడ్జెట్ను మించిపోతోందని అతను తెలిపాడు. ఈ వీడియో చూడగానే చాలామంది నోయిడా నివాసితులు అతనితో ఏకీభవిస్తూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
నోయిడాలో మౌలిక సదుపాయాలు పెరుగుతున్న కొద్దీ, ఇళ్ల ధరలు కూడా ఊహించని విధంగా పెరుగుతున్నాయి. మధ్యతరగతి ప్రజలకు కోటి రూపాయలు అనేది భారీ మొత్తం అయినప్పటికీ, ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో అది పెద్దగా ఆశించినంత విలువను అందించడం లేదని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఆ యువకుడు చేసిన ఈ వీడియో రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో కొనుగోలుదారులు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలను కళ్లకు కట్టింది.
కాగా, నోయిడా వంటి నగరాల్లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మార్కెట్ రేట్లను, ప్రాజెక్టుల నాణ్యతను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎంతో కష్టపడి కూడబెట్టుకున్న డబ్బును సరైన నిర్ణయం ద్వారానే ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఆయన ఆవేదన అందరికీ ఒక హెచ్చరికలా మారింది.