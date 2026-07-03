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Netflix: బంపర్ ఆఫర్: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో కథలు చెప్పే అవకాశం మీ సొంతం!

Netflix: భారతీయ కథా రచయితల కోసం నెట్‌ఫ్లిక్స్ ‘నెక్స్ట్‌జెన్ ఇండియా రైటర్స్ ప్రోగ్రామ్’ను ప్రారంభించింది.

Srinivas Rao
Published on: 3 July 2026 3:32 PM IST
Netflix
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Netflix: బంపర్ ఆఫర్: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో కథలు చెప్పే అవకాశం మీ సొంతం!

Netflix: భారతీయ కథా రచయితలకు నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఒక సువర్ణావకాశాన్ని అందించింది. కొత్త తరం రచయితలను ప్రోత్సహించేందుకు ‘నెక్స్ట్‌జెన్ ఇండియా రైటర్స్ ప్రోగ్రామ్’ను ప్రారంభించింది. స్క్రీన్ రైటింగ్‌లో ప్రాథమిక అనుభవం ఉన్న వారు తమ సరికొత్త కథాంశాలను ప్రపంచ స్థాయి వేదికపై ప్రదర్శించేందుకు, నెట్‌ఫ్లిక్స్ కంటెంట్ టీమ్ ముందు పిచ్ చేసేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఒక గొప్ప సోపానంగా నిలవనుంది.

ప్రతిభను మెరుగుపరిచే శిక్షణ

ఈ ప్రోగ్రామ్‌లో ఎంపికైన రచయితలకు పరిశ్రమలోని నిపుణుల సమక్షంలో ఒక వారం పాటు ప్రత్యేక వర్క్‌షాప్ నిర్వహిస్తారు. ఒక కథను ఎలా ప్రారంభించాలి, దాన్ని ఆసక్తికరంగా ఎలా మలచాలి, తోటి రచయితలతో కలిసి ఎలా పని చేయాలి అనే అంశాలపై ఇక్కడ లోతైన అవగాహన కల్పిస్తారు. రచయితలు తమ సొంత ఆలోచనలను ఒక పూర్తి స్థాయి స్క్రిప్ట్‌గా మార్చుకోవడానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.

మెంటార్‌షిప్ .. ఆన్‌లైన్ సెషన్లు

వర్క్‌షాప్ ముగిసిన తర్వాత, ఆరు వారాల పాటు నిపుణుల పర్యవేక్షణలో ఆన్‌లైన్ తరగతులు జరుగుతాయి. ఈ సెషన్లలో రచయితలు తమ కథాంశాలను వివరించడానికి వీలుగా సమగ్రమైన ప్రణాళికలను రూపొందించుకుంటారు. తమ ఆలోచనలకు మెరుగులు దిద్దుకోవడానికి, తోటి రచయితల నుండి అభిప్రాయాలను తెలుసుకోవడానికి ఈ సెషన్లు ఎంతో కీలకం. ఈ మొత్తం ప్రక్రియకు ప్రఖ్యాత టెలివిజన్ రచయిత్రి బార్బరా నాన్స్ శిక్షకురాలిగా వ్యవహరిస్తారు. ఆమె మార్గదర్శకత్వంలో రచయితలు తమ నైపుణ్యాలను అంతర్జాతీయ స్థాయికి పెంచుకోవచ్చు.

నెట్‌ఫ్లిక్స్‌కు మీ కథను వినిపించండి

ఈ శిక్షణ పూర్తయ్యాక, రచయితలు తమ సిరీస్ ఐడియాలను నేరుగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఇండియా కంటెంట్ బృందం ముందు ప్రదర్శించే అవకాశం పొందుతారు. ఇది కేవలం ఒక శిక్షణ మాత్రమే కాదు, ఒక కొత్త కెరీర్‌కు పునాది అని చెప్పవచ్చు. నెట్‌ఫ్లిక్స్ తన ప్లాట్‌ఫామ్ కోసం కథలను అభివృద్ధి చేసుకునే దిశగా ఎంపికైన రచయితలకు ఈ అవకాశం కల్పిస్తోంది.

ముఖ్యమైన వివరాలు

ఈ కార్యక్రమానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి సెప్టెంబర్ 1, 2026 చివరి తేదీ. ఎంపికైన వారి వివరాలను డిసెంబర్ 15, 2026న ప్రకటిస్తారు. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి నుంచి వర్క్‌షాప్‌లు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి పూర్తి వివరాలు , దరఖాస్తు ప్రక్రియ కోసం నెట్‌ఫ్లిక్స్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించగలరు. భారతీయ రచయితలకు తమ ప్రతిభను చాటుకోవడానికి, ప్రపంచాన్ని అలరించే వెబ్ సిరీస్‌లను రూపొందించడానికి ఇదొక సువర్ణ అవకాశం. కాబట్టి, ఆసక్తి గలవారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాము.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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