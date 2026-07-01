Volcano: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.! అగ్నిపర్వతం నుంచి ఏటా రూ. 19 కోట్ల బంగారం
Volcano: అగ్నిపర్వతం బద్దలైతే లావా, బూడిద, పొగ రావడం సాధారణం. కానీ, ఒక అగ్నిపర్వతం మాత్రం రోజువారీగా ఏకంగా బంగారాన్ని వెదజల్లుతోంది.
Volcano: అగ్నిపర్వతాలు బద్దలైనప్పుడు భయంకరమైన లావా, దుమ్ము, ధూళి, పొగ కణాలు వెలువడటం సర్వసాధారణం. అయితే, ప్రపంచంలోని ఓ అగ్నిపర్వతం మాత్రం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ లావాతో పాటు ఏకంగా విలువైన బంగారాన్ని కూడా బయటకు వదులుతోంది. ఈ ఆసక్తికరమైన అగ్నిపర్వతం అంటార్కిటికా ఖండంలో ఉంది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. అంటార్కిటికాలోని 'మౌంట్ ఎరెబస్' అనే అగ్నిపర్వతం రోజూ సుమారు 80 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారు కణాలను వెదజల్లుతోంది. ఈ లెక్కన ఏడాదికి ఆ అగ్నిపర్వతం నుంచి వెలువడే బంగారం విలువ సుమారు రూ. 19 కోట్లు ఉంటుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇంతకీ ఈ బంగారం అగ్నిపర్వతంలోకి ఎలా వచ్చిందంటే.. ఆ ప్రాంతంలోని భూగర్భంలో భారీ స్థాయిలో గోల్డ్ నిల్వలు ఉన్నాయి. అగ్నిపర్వతం లోపల ఉండే విపరీతమైన వేడికి ఆ బంగారం కరిగిపోయి ద్రవ, వాయు రూపంలో బయటికి వస్తుంది.
అయితే ఇక్కడ ఒక కఠినమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఆ అగ్నిపర్వతం నుంచి వచ్చే ఈ బంగారు కణాలు కేవలం 20 నుంచి 60 మైక్రాన్ల పరిమాణంలో అత్యంత సూక్ష్మంగా ఉంటాయి. (ఒక మీటర్ అంటే 10,00,000 మైక్రాన్లతో సమానం). ఇంత చిన్నగా ఉండి గాల్లో కలిసిపోవడం వల్లే ఆ బంగారాన్ని సేకరించడం మనుషులకు అస్సలు సాధ్యం కాదని శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేస్తున్నారు. చేతికి అందకపోయినా.. అగ్నిపర్వతం నుంచి బంగారం రావడం మాత్రం నిజంగా ప్రకృతి వింతే అని చెప్పవచ్చు.