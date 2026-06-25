వర్షాకాలంలో బెస్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్స్ ఇవే.. ఒకసారి మీరూ తిరిగేసేయండి!
Monsoon Travel: వర్షాకాలంలో ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదిస్తూ ట్రిప్ ప్లాన్ చేయాలనుకునే వారికి భారతదేశంలో కొన్ని అద్భుతమైన పర్యాటక ప్రాంతాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Monsoon Travel: చాలామంది వర్షాలు పడేటప్పుడు ప్రయాణాలు చేయడానికి ఇష్టపడరు. కానీ ప్రకృతి ప్రేమికులకు మాత్రం వర్షాకాలం ఒక వరం లాంటిది. ఈ సీజన్లో కొండలు, అడవులు పచ్చదనంతో నిండిపోతాయి. జలపాతాలు సరికొత్త రూపు సంతరించుకుంటాయి. ఈ రెయినీ సీజన్లో ట్రిప్స్ ప్లాన్ చేసే వారి కోసం కొన్ని అద్భుతమైన డెస్టినేషన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. మున్నార్ (కేరళ)
దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన హిల్ స్టేషన్లలో మున్నార్ ఒకటి. వర్షాకాలంలో ఇక్కడి విస్తారమైన టీ తోటలు మరింత పచ్చగా మారుతాయి. కొండలను తాకుతూ వెళ్లే మేఘాలు, అందమైన జలపాతాలు పర్యాటకులను అద్భుతమైన అనుభూతికి గురిచేస్తాయి.
2. కూర్గ్ (కర్ణాటక)
కర్ణాటకలోని కూర్గ్ ప్రాంతాన్ని 'ఇండియా స్కాట్లాండ్' అని పిలుస్తారు. ఇక్కడి పచ్చని కొండలు, కాఫీ తోటల సువాసనలు పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటాయి. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో ఇక్కడి వాటర్ ఫాల్స్ ఎంతో ఉధృతంగా ప్రవహిస్తూ కనువిందు చేస్తాయి.
3. లోనావాలా (మహారాష్ట్ర)
ముంబై, పూణే నగరాలకు సమీపంలో ఉండే లోనావాలా వర్షాకాలంలో స్వర్గధామంగా మారుతుంది. ఇక్కడి ఎత్తైన లోయలు, జలపాతాల అందాలు చూడముచ్చటగా ఉంటాయి. అడ్వెంచర్ ఇష్టపడే వారు ఇక్కడి కొండల్లో ట్రెక్కింగ్ చేస్తూ ప్రకృతిని ఆస్వాదించవచ్చు.
4. వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ (ఉత్తరాఖండ్)
హిమాలయాల ఒడిలో ఉండే వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ వర్షాకాలంలో మాత్రమే పూర్తిగా వికసిస్తుంది. ఈ సీజన్లో అక్కడ రంగురంగుల పూల తోటలు మైమరపింపజేస్తాయి. ఎటు చూసినా రకరకాల అరుదైన పుష్పాలు సరికొత్త ప్రపంచాన్ని తలపిస్తాయి. కాగా, వర్షపు చినుకుల మధ్య ప్రకృతి అందాలను సరికొత్తగా ఆస్వాదించాలనుకునే వారు ఈ ప్రదేశాలను తమ ట్రిప్ లిస్ట్లో చేర్చుకోవచ్చు.