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International Yoga Day: యోగాకు అసలు అర్ధం ఏంటో తెలుసా.! ఎందుకని జూన్ 21న జరుపుకుంటారంటే.?

International Yoga Day: భారతీయ ప్రాచీన కళ అయిన 'యోగా'కు 5 వేల ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. అసలు యోగా అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి? ఇది ఎలా ఉద్భవించింది?

Ravi
By Ravi
Published on: 21 Jun 2026 10:23 AM IST
International Yoga Day
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International Yoga Day: యోగాకు అసలు అర్ధం ఏంటో తెలుసా.! ఎందుకని జూన్ 21న జరుపుకుంటారంటే.?

International Yoga Day: భారతీయ ప్రాచీన కళ అయిన 'యోగా'కు 5 వేల ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. అసలు యోగా అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి? ఇది ఎలా ఉద్భవించింది? జూన్ 21నే ఐక్యరాజ్యసమితి అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా ఎందుకు ప్రకటించిందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

ప్రపంచ దేశాలన్నింటికీ భారతదేశం అందించిన అత్యంత అద్భుతమైన, ఆరోగ్యకరమైన వరం 'యోగా'. మనిషి శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి దివ్యౌషధంగా పనిచేసే ఈ యోగాకు సుమారు ఐదు వేల ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘమైన చరిత్ర ఉందని మన పురాతన గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. ప్రాచీన భారతదేశంలో మొట్టమొదటగా ఉద్భవించిన ఈ అద్భుతమైన ఆరోగ్య కళ.. మునులు, యోగుల సాధన ద్వారా కాలక్రమంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. నేటి ఆధునిక కాలంలో ఉరుకులు పరుగుల జీవితం, ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలిని గడుపుతున్న ఎంతోమందికి యోగా ఒక సంజీవనిలా మారుతోంది. అయితే అసలు 'యోగా' అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి, దాని వెనుక ఉన్న విశేషాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

నిపుణుల వివరణ ప్రకారం, 'యోగా' అనే పదం ప్రాచీన 'యుజ్' లేదా 'యోక్' అనే సంస్కృత మూల పదాల నుంచి పుట్టింది. సంస్కృతంలో ఈ పదాలకు 'కలవడం' లేదా 'ఏకమవ్వడం' అని అర్థం వస్తుంది. అంటే మనిషి ఆత్మ, పరమాత్మతో అనుసంధానం కావడాన్ని ఇది సూచిస్తుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు వివరిస్తారు. కేవలం ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా, శారీరక దృఢత్వం, మానసిక ప్రశాంతత ఒకేచోట చేరడంగా కూడా దీనిని భావిస్తారు. మనిషి తన జీవితంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల శారీరక, మానసిక బాధలను సులభంగా అధిగమించి, అంతిమంగా స్వేచ్ఛ, మోక్షం పొందేందుకు యోగా సాధన ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని మన ప్రాచీన ఋషులు చెప్పారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ ఆధ్యాత్మిక, ఆరోగ్య పరమైన వాస్తవాలను ప్రస్తుత ఆధునిక కాలంలోని సైంటిస్టులు సైతం పూర్తిగా ఏకీభవిస్తూ యోగా విశిష్టతను కొనియాడుతున్నారు.

భారతదేశంలో పుట్టిన ఈ యోగా ప్రాముఖ్యతను గుర్తించిన ప్రపంచ దేశాలు దీనికి విశేష ఆదరణ కల్పిస్తున్నాయి. మానవాళికి యోగా చేస్తున్న అపారమైన మేలును దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఐక్యరాజ్యసమితి 2014వ సంవత్సరంలో ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రతి ఏటా 'జూన్ 21'వ తేదీని "అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం"గా అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఐక్యరాజ్యసమితి చేసిన ఈ ప్రకటనతో యోగా ప్రాముఖ్యత ప్రపంచవ్యాప్తమైంది. అప్పటినుంచి ప్రతి సంవత్సరం జూన్ 21న కోట్లాది మంది ప్రజలు ఒకేతాటిపైకి వచ్చి యోగాసనాలు వేస్తూ ఈ దినోత్సవాన్ని ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. భవిష్యత్తు తరాలకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని అందించే ఈ యోగాను ప్రతి ఒక్కరూ తమ దినచర్యలో భాగం చేసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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