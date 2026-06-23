Viral Video: ఏ ఒక్క ఆవు ఆకలితో పడుకోకూడదని.. ఈ వ్యక్తి చేసిన పని చూస్తే సలాం కొట్టాల్సిందే
Viral Video: మూగజీవాలపై అపారమైన ప్రేమను చాటుకుంటూ, ఏ ఒక్క ఆవు ఆకలితో పడుకోకూడదనే గొప్ప సంకల్పంతో మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి చేస్తున్న నిస్వార్థ సేవ ప్రస్తుతం నెటిజన్ల మనసులు గెలుస్తోంది.
Viral Video: సమాజంలో మానవత్వం ఇంకా బతికే ఉందని నిరూపించే ఎన్నో గొప్ప సంఘటనలు సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని నిత్యం మన కళ్ల ముందుకు వస్తుంటాయి. మనుషులకే కాకుండా తమ ఆకలి బాధను చెప్పుకోలేని మూగజీవాల పట్ల దయ చూపించే వ్యక్తులు సమాజానికి నిజమైన ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. తాజాగా మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఆవుల ఆకలి తీర్చేందుకు చేస్తున్న నిస్వార్థమైన సేవ ప్రతి ఒక్కరి హృదయాన్ని హత్తుకుంటోంది. అతనికి సంబంధించిన స్ఫూర్తిదాయకమైన వీడియో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతూ లక్షలాది మంది నెటిజన్ల మనసులను గెలుచుకుంటోంది.
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఒక సామాన్య వ్యక్తి రోడ్లపై అనాథగా తిరుగుతున్న ఆవుల ఆకలి తీర్చడమే తన దినచర్యగా మార్చుకున్నాడు. రోజూ అతను తన ప్రాంతంలో ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ప్రజల వద్ద నుంచి రొట్టెలను విరాళంగా సేకరిస్తాడు. అలా సేకరించిన రొట్టెల కుప్పను ఒక తోపుడు బండిపై పెట్టుకుని వీధివీధినా, గల్లీల్లో తిరుగుతూ.. రోడ్లపై ఎక్కడైతే ఆవులు ఆకలితో కనిపిస్తాయో వాటికి ఎంతో ప్రేమగా ఆ రొట్టెలను ఆహారంగా పెడుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఒక చిన్న లేగదూడను కూడా అతను ఎంతో ఆప్యాయంగా తన భుజాలపై ఎత్తుకుని తోపుడు బండి వద్దకు తీసుకువస్తున్న దృశ్యాలు ఈ వీడియోలో ప్రతి ఒక్కరినీ కంటతడి పెట్టిస్తున్నాయి.
తన స్వార్థం కోసం కాకుండా మూగజీవాల కోసం అతను పడుతున్న ఈ శ్రమ వెనుక ఉన్న ఉద్దేశ్యం గురించి అడిగితే.. "ఈ సృష్టిలో ఏ ఒక్క ఆవు కూడా రాత్రి పూట ఆకలితో పడుకోవద్దు, అందుకే నా వంతుగా ఇలా చేస్తున్నాను" అని ఆయన చెప్పిన మాటలు అందరినీ ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. ఈ అద్భుతమైన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు ఆ వ్యక్తిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. స్వార్థంతో నిండిపోయిన ఈ ప్రపంచంలో "ఇది కదా అసలైన మానవత్వం", "ఇదే నిజమైన దేవుడి సేవ" అంటూ ఆ వ్యక్తికి సెల్యూట్ చేస్తున్నారు.