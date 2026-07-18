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Mahatma Gandhi: గాంధీ అహింస ప్రపంచాన్ని ఎలా మార్చింది? మండేలా, కింగ్ జీవితాలే నిదర్శనం

మహాత్మా గాంధీ అహింసా సిద్ధాంతం నెల్సన్ మండేలా, మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ ఉద్యమాలకు ఎలా స్ఫూర్తినిచ్చిందో ఈ కథనం వివరిస్తోంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 18 July 2026 2:30 AM IST
How Gandhi Inspired Nelson Mandela and Martin Luther King
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How Gandhi Inspired Nelson Mandela and Martin Luther King

మహాత్మా గాంధీ అహింసా సిద్ధాంతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక మంది నాయకులకు స్ఫూర్తిగా నిలిచింది. దక్షిణాఫ్రికాలో వర్ణవివక్షకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన నెల్సన్ మండేలా, అమెరికాలో పౌరహక్కుల ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించిన మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ జీవితాల్లో కూడా గాంధీ సిద్ధాంతాల ప్రభావం విశేషంగా కనిపిస్తుంది. ఢిల్లీలోని రాజ్‌ఘాట్ ఈ ఇద్దరు మహానేతలకు ఒకే ఆధ్యాత్మిక వేదికగా నిలిచింది.

1959 ఫిబ్రవరి 10న మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ తన భార్య కొరెట్టా స్కాట్ కింగ్‌తో కలిసి రాజ్‌ఘాట్‌ను సందర్శించి మహాత్మా గాంధీకి నివాళులర్పించారు. ఆ సమయంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, "ఇతర దేశాలకు నేను పర్యాటకుడిగా వెళ్తాను. కానీ భారత్‌కు మాత్రం యాత్రికుడిగా వచ్చాను" అని వ్యాఖ్యానించడం విశేషం.

భారత్ పర్యటనలో ఆయన అప్పటి ప్రధానమంత్రి జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ, ఉపరాష్ట్రపతి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌లను కలుసుకున్నారు. గాంధీ అహింసా సిద్ధాంతం అమెరికాలోని పౌరహక్కుల ఉద్యమానికి ఎంతటి స్ఫూర్తినిచ్చిందో విద్యార్థులు, ప్రజలకు వివరించారు.

మరోవైపు, 27 సంవత్సరాల జైలు జీవితం అనంతరం విడుదలైన నెల్సన్ మండేలా 1990 అక్టోబర్ 18న తొలిసారి ఢిల్లీకి వచ్చారు. రాజ్‌ఘాట్‌లో మహాత్మా గాంధీకి నివాళులర్పించిన ఆయన, అనంతరం గాంధీ స్మృతిని సందర్శించారు. అక్కడ గడిపిన క్షణాలను ఆధ్యాత్మిక యాత్రగా అభివర్ణిస్తూ, గాంధీ సత్యం, అహింస, క్షమాగుణం తన జీవిత పోరాటానికి అపారమైన బలాన్ని ఇచ్చాయని పేర్కొన్నారు.

మండేలా 1995లో మరోసారి భారత్‌ను సందర్శించగా, 2001లో అంతర్జాతీయ గాంధీ శాంతి పురస్కారాన్ని స్వీకరించేందుకు మళ్లీ ఢిల్లీకి వచ్చారు. ఈ పర్యటనలు భారత్-దక్షిణాఫ్రికా సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేశాయి. వాణిజ్యం, విద్య, సాంకేతికత, ఆరోగ్యం, సాంస్కృతిక రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సహకారానికి ఊతమిచ్చాయి.

ఇటీవల వెలువడిన విశ్లేషణల ప్రకారం, గాంధీ అహింసా సిద్ధాంతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సమానత్వం, మానవ హక్కులు, సామాజిక న్యాయం కోసం జరిగిన ఉద్యమాలకు దిశానిర్దేశం చేసింది. మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ అమెరికాలో శాంతియుత ఉద్యమాల ద్వారా పౌరహక్కుల కోసం పోరాడగా, నెల్సన్ మండేలా దక్షిణాఫ్రికాలో వర్ణవివక్ష నిర్మూలన కోసం అదే స్ఫూర్తితో ఉద్యమాన్ని ముందుకు నడిపించారు.

ప్రపంచం ఇప్పటికీ అసమానతలు, వివక్ష వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్న వేళ, గాంధీ, మండేలా, మార్టిన్ లూథర్ కింగ్‌లు చూపిన అహింస, క్షమ, సమానత్వం, మానవతా విలువలు నేటికీ మార్గదర్శకంగా నిలుస్తున్నాయని చరిత్రకారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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