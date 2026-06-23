Viral: డిగ్రీ లేకున్నా 20 నిమిషాల్లో రూ. 9 వేలు.. ఇలా సింపుల్గా ఆదాయం పెంచుకోవచ్చు..
Viral: ఉన్నత చదువులు, పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు లేకపోయినా చేతిలో ఒక మంచి నైపుణ్యం ఉంటే చాలు, విదేశాల్లోనూ అద్భుతంగా స్థిరపడవచ్చని అమెరికాలోని ఒక భారతీయ మహిళ సోషల్ మీడియా వేదికగా వివరించింది.
Viral: నేటి ఆధునిక కాలంలో చాలామంది కేవలం పెద్ద పెద్ద కాలేజీలలో చదివి, ఉన్నత విద్యా డిగ్రీలు సాధిస్తేనే జీవితంలో స్థిరపడగలమని భావిస్తుంటారు. అయితే, మారుతున్న గ్లోబల్ మార్కెట్లో కేవలం థియరీ చదువుల కంటే ప్రాక్టికల్ నైపుణ్యాలకే అత్యధిక ప్రాధాన్యత, గౌరవం లభిస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అమెరికాలో నివసిస్తున్న ఒక భారతీయ మహిళ సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పోస్ట్ ద్వారా స్పష్టమవుతోంది. చేతిలో సరైన స్కిల్ ఉంటే డిగ్రీలతో పనిలేకుండా ఎంత అద్భుతంగా సంపాదించవచ్చో ఆమె ఒక ఉదాహరణతో సహా వివరించింది.
ఆ మహిళ పంచుకున్న వివరాల ప్రకారం.. ఇటీవల అమెరికాలోని ఆమె నివాసంలో ఒక గ్యారేజ్ డోర్ పాడైపోయింది. దాన్ని బాగు చేయడం కోసం ఆమె ఒక ప్రొఫెషనల్ గ్యారేజ్ డోర్ టెక్నీషియన్ను పిలిపించింది. ఆ టెక్నీషియన్ ఇంటికి వచ్చి అత్యంత నైపుణ్యంతో కేవలం 20 నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఆ డోర్ను పూర్తిగా రిపేర్ చేసేశాడు. అయితే, ఆ 20 నిమిషాల పనికి గానూ అతను సర్వీస్ ఛార్జీ కింద ఏకంగా 100 డాలర్లు వసూలు చేశాడు. భారతీయ కరెన్సీ ప్రకారం దీని విలువ అక్షరాలా రూ. 9,500లతో సమానం. కేవలం 20 నిమిషాల్లో ఒక సామాన్య వర్కర్ ఇంత భారీ మొత్తాన్ని సంపాదించడం చూసి ఆమె ఆశ్చర్యపోవడమే కాకుండా, నైపుణ్యానికి ఉన్న విలువను అందరికీ తెలిసేలా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.
అమెరికా వంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ఇటువంటి నైపుణ్యం కలిగిన బ్లూ కాలర్ కార్మికులకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉందని ఆమె ఈ సందర్భంగా వెల్లడించింది. అక్కడ ప్లంబర్లు, ఎలక్ట్రీషియన్లు, కార్పెంటర్లు, గ్యారేజ్ డోర్ టెక్నీషియన్లకు సమాజంలో అత్యున్నత గౌరవం ఉండటమే కాకుండా ఐటీ ఉద్యోగులతో సమానంగా, కొన్నిసార్లు అంతకంటే ఎక్కువగానే భారీ జీతాలు ఉంటాయని వివరించింది. చేతిలో సరైన టెక్నికల్ స్కిల్ ఉంటే చదువుతో సంబంధం లేకుండా ఎవరైనా చాలా చక్కగా, గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చని ఈ ఘటన నిరూపిస్తోంది. అందుకే ప్రస్తుత తరం యువత కేవలం డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ల వెనుక పడకుండా, మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉన్న ఏదైనా ఒక నిర్దిష్ట నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలని విద్యా నిపుణులు సైతం సూచిస్తున్నారు.